《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１２％，地產、豬肉股逆市漲

《經濟通通訊社１３日專訊》滬深三大指數早盤偏弱，滬綜指低開曾回升，高目

３３５３﹒５９略，惟上午收市倒跌０﹒１２％，報３３４２﹒２２點，深成指亦低０﹒４７％

，創業板指跌０﹒３％。成交回升，兩市半日交易額１１４９９億元（人民幣．下同），較上個

交易日同時段成交放量１５００億元或１５％



半導體跌逾２％，ＡＩ方向集體調整，人形機器人概念收跌２﹒５％。ＤｅｅｐＳｅｅｋ概

念連升多日，今天顯著回吐，美格智能（深：００２８８１）盤中一度跌停、上午收挫８％，另

雲天勵飛（滬：６８８３４３）也跌約８％。



至於豬肉股則逆勢大漲，正虹科技（深：０００７０２）、神農集團（滬：６０５２９６）

、巨星農牧（滬：６０３４７７）漲停。國家統計局數據顯示，從同比看，１月豬肉和鮮菜價格

分別上漲１３﹒８％和２﹒４％。從後市豬價走勢來看，瑞達期貨研報指出，節後養殖端陸續復

工恢復出欄，供應增加，而需求在節後出現慣性回落，屠宰率下降明顯，供過於求施壓現貨價格

弱勢運行，不過近期連續下跌可能會引發養殖端惜售扛價，加之肥標價差較大吸引二次育肥入場

，後市下跌節奏或放慢。



房地產板塊再度上揚，早盤收升１﹒５％，華夏幸福（滬：６００３４０）升停，濱江集團

（深：００２２４４）升６％。萬科Ａ（深：０００００２）上午升２﹒４％，昨日有報道稱，

政府部門正研究方案協助萬科償還債務，以解決其今年５００億元的資金缺口。（ｒｙ）

