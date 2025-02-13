《Ａ股行情》ＡＩ概念調整，滬指收跌０﹒４２％，影視股逆勢飆升

《經濟通通訊社１３日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ、ＡＩ概念連日走強，今天迎來調整，早前

走出七連漲停的美格智能（深：００２８８１）接近跌停。滬深股市走勢反覆，滬指最終收跌

０﹒４２％，報３３３２﹒４８點，深成指跌０﹒７７％，創業板軟０﹒７１％。兩市全天成交

１﹒８２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１４２６億元或８﹒５％。



盤面上，個股跌多漲少，滬深近３９００隻個股下跌。除ＡＩ方向調整，人形機器人亦大跌

３﹒３％，半導體挫近３％。至於上漲方面，傳媒娛樂板塊表現強勁，光線傳媒

（深：３００２５１）、華誼兄弟（深：３０００２７）升停。據網絡平台數據，《哪吒之魔童

鬧海》累計票房破９７﹒８９億元，超《黑豹》票房成績，進入全球票房榜前１８名；截至２月

１３日１４時４３分，《哪吒２》觀影人次破２億，成為中國影史首部觀影人次破２億電影。



另外，阿里巴巴（０９９８８）主席蔡崇信今日確認阿里與蘋果合作的傳聞。蔡崇信在一個

峰會上表示，蘋果在中國需要一個本地化的合作夥伴，為他們的手機服務。蘋果的要求一直非常

高，他們與中國的多家公司進行了交談。最終，他們選擇與阿里做生意。滬深阿里概念股多數收

升，浙文互聯（滬：６００９８６）、數據港（滬：６０３８８１）等多股漲停。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９０５﹒１４ －０﹒３８

上證指數 ３３３２﹒４８ －０﹒４２ ７０５８﹒００

深證成指 １０６２６﹒６２ －０﹒７７ １１１３９﹒９０

創業板指 ２１７６﹒１６ －０﹒７１

科創５０ １０１７﹒０９ －２﹒３１

Ｂ股指數 ２６６﹒５２ －０﹒０２ １﹒９８

深證Ｂ指 １２１５﹒８６ ＋０﹒６４ ０﹒７３

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