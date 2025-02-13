【聚焦數據】廣東１月ＣＰＩ同比轉漲０﹒５％，ＰＰＩ跌幅略收窄

《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局廣東調查總隊公布，受春節假期居民食品、出行及

文娛等消費需求增加，以及春節錯月等因素影響，今年１月，廣東居民消費價格指數（ＣＰＩ）

同比由去年１２月下降０﹒３％轉為上漲０﹒５％，與全國水平相同，環比則由去年１２月下降

０﹒１％轉為上漲０﹒９％；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比亦由去年１２月下降

０﹒２％轉為上漲０﹒５％。



＊春節因素影響食品、非食品價格均漲＊



從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒９％，其中食品價格由去年１２月下降０﹒７％轉為上漲

０﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０９個百分點。食品中，受季節性因素疊加春節影響，蝦蟹類

價格上漲６﹒２％，鮮果價格上漲１﹒９％，鮮菜價格上漲０﹒９％，豬肉價格上漲０﹒８％。

非食品價格上漲１﹒０％，漲幅較去年１２月擴大０﹒９個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒８２

個百分點。



非食品中，家政服務、美髮、車輛維修與保養、電影及演出票、美容、賓館住宿、其他住宿

價格分別上漲２３﹒９％、１７﹒４％、１１﹒１％、７﹒３％、６﹒２％、５﹒９％和

５﹒４％；交通工具租賃費、飛機票、長途汽車、旅行社收費、其他旅遊價格分別上漲

３２﹒５％、３０﹒７％、２４﹒３％、１７﹒１％和１４﹒９％；金飾品、鉑金飾品價格分別

上漲４﹒２％和２﹒２％。



從同比看，ＣＰＩ上漲０﹒５％，其中食品價格由去年１２月下降０﹒１％轉為上漲

０﹒８％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１５個百分點；非食品價格由去年１２月下降０﹒３％轉為上

漲０﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３５個百分點。食品中，豬肉價格上漲１３﹒４％，鮮菜價

格上漲３﹒３％；非食品中，交通工具租賃費、家政服務、旅行社收費、飛機票等服務價格分別

上漲３６﹒４％、１５﹒６％、１０﹒６％、９﹒４％。



＊春節部分企業停工及需求回落，行業價格下跌＊



工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）方面，從環比看，ＰＰＩ由去年１２月的持平轉為下降

０﹒３％。其中，生產資料價格由持平轉為下降０﹒４％，生活資料價格亦由持平轉為下降

０﹒１％。



在ＰＰＩ調查的３８個大類行業中，環比指數「１０升２５降３平」，行業上漲面為

２６﹒３％，比上月收窄１５﹒８個百分點。春節假期部分下游企業停工，市場需求有所回落，

黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降２﹒５％，黑色金屬礦採選業價格下降１﹒１％。受玉米、

豆粕等飼料原材料價格下降及市場促銷影響，疊加節前備貨結束，豆油市場需求有所減弱，農副

食品加工業價格下降１﹒２％，食品製造業價格下降０﹒４％。



從同比看，ＰＰＩ下降１﹒１％，降幅較去年１２月收窄０﹒１個百分點。其中，生產資料

價格下降１﹒７％，降幅與去年１２月持平；生活資料價格則由下降０﹒１％轉為上漲０﹒１％

。在ＰＰＩ調查的３８個大類行業中，同比指數「１０升２７降１平」，行業上漲面為

２６﹒３％，較上月收窄５﹒３個百分點。（ｓｌ）

