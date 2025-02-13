【聚焦數據】深圳１月ＣＰＩ同比漲１％，ＰＰＩ漲０﹒９％

《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局深圳調查隊公布，受春節消費拉升影響，今年１月

，深圳居民消費價格指數（ＣＰＩ）環比上漲１﹒１％，同比上漲１﹒０％，同比漲幅高於全國

水平的０﹒５％；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲１﹒１％，漲幅比上月擴大０﹒８

個百分點。



＊通工具租賃費環比漲近３７％＊



從環比看，食品價格由上月下降０﹒７％轉為上漲０﹒６％。食品中，受春節等季節性因素

影響，豬肉、鮮菜、水產品和鮮果價格分別上漲２﹒２％、２﹒１％、１﹒７％和１﹒０％。非

食品價格上漲１﹒２％，漲幅比上月擴大０﹒９個百分點。非食品中，春節期間出行和文娛消費

需求明顯增加，交通工具租賃費、飛機票和旅行社收費價格分別上漲３６﹒９％、２５﹒９％和

２３﹒１％；受節前務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務、美髮、車輛修理與保養、寵

物服務等價格均有上漲，漲幅在７﹒１％－３１﹒８％之間。



從同比看，ＣＰＩ上漲１﹒０％，漲幅比上月擴大０﹒９個百分點。其中，食品價格上漲

０﹒９％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１３個百分點。食品中，豬肉、鮮菜和鮮果價格分別上漲

１５﹒０％、６﹒３％和１﹒８％。非食品價格上漲１﹒０％。非食品中，服務價格上漲

１﹒３％，漲幅比上月擴大１﹒３個百分點，其中交通工具租賃費、旅行社收費和飛機票價格分

別上漲５５﹒２％、２３﹒０％和１７﹒０％。



＊生產資料價格同比降０﹒２％，環比漲０﹒４％＊



工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）方面，２０２５年１月同比上漲０﹒９％，環比上漲

０﹒２％；工業生產者購進價格同比上漲０﹒６％，環比下降０﹒１％。



從同比看，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降０﹒２％，其中，採掘工業價格下降

２﹒１％，加工工業價格下降０﹒２％，原材料工業價格上漲０﹒１％；生活資料價格上漲

３﹒２％，其中，衣著價格下降０﹒７％，耐用消費品價格上漲０﹒９％，食品價格上漲

１﹒２％，一般日用品價格上漲１１﹒８％。工業生產者購進價格中，燃料動力類下降６﹒３％

，木材及紙漿類價格下降４﹒８％，建築材料及非金屬類價格下降４﹒７％，黑色金屬材料類價

格下降２﹒２％，農副產品類價格下降２﹒１％。



從環比看，工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲０﹒４％，其中，原材料工業價格下

降０﹒１％，加工工業價格上漲０﹒２％，採掘工業價格上漲１５﹒５％；生活資料價格下降

０﹒２％，其中，食品價格下降０﹒５％，耐用消費品價格下降０﹒４％，衣著價格下降

０﹒１％，一般日用品價格上漲０﹒６％。



工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格下降１﹒３％，建築材料及非金屬類價格下降

１﹒２％，紡織原料類價格下降０﹒４％，化工原料類價格下降０﹒２％，其它工業原材料及半

成品類價格下降０﹒１％，農副產品類價格上漲０﹒１％。（ｓｌ）

