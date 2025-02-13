《中國要聞》內地麥當勞多款早餐加價，平均加幅２％

《經濟通通訊社１３日專訊》內地麥當勞多款早餐套餐加價。據「梨視頻」微博報道，昨日

有消費者發現，麥當勞早餐中的豬柳蛋麥滿分套餐、原味板燒雞腿麥滿分套餐等加價０﹒５元（

人民幣．下同），開心樂園套餐價格也加價了０﹒５元。不過，麥當勞多款漢堡、炸雞、薯條等

產品價格並未變動，被戲稱為「窮鬼套餐」的「１＋１隨心配」套餐價格也沒有調整，仍為

１３﹒９元。



報道引述麥當勞中國確認，２月１２日起調整了早餐部分產品以及開心樂園餐的價格，漲幅

為０﹒５元。同時，麥當勞推出了早餐「鮮萃有堡」項目，只需９﹒９元。此次麥當勞產品價格

調整平均漲幅２％，具體調整範圍在０﹒５元至２元不等。



內地麥當勞對上一次食品加價是２０２３年１２月２７日，當時麥當勞部分單品和套餐平均

加價３％。２０２４年１２月，麥當勞調整非食品價格，麥樂送外送費定價由９元調整為６元，

並根據餐品數量收取打包服務費，當時有消費者指出，雖然配送費下調，但新增的打包費可能會

使總費用更高，即變相加價。



截至２０２４年，麥當勞全球餐廳數量為４﹒３５萬家，餐廳數同比增長４％，全球同店銷

售額下滑０﹒１％。其中，中國市場餐廳數超過６８００家，較２０２３年底的５９０３家淨增

約９００家。麥當勞計劃今年新增約２２００家餐廳，其中將在中國市場新增約１０００家。

（ｓｌ）

