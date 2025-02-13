【ＡＩ】受ＤＳ刺激？ＯｐｅｎＡＩ將推ＧＰＴ－５免費無限使用

《經濟通通訊社１３日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ免費兼開源的大模型Ｒ１大受歡迎，已獲多

個行業不少企業接入應用，其他知名閉源大模型也開始宣布免費。ＯｐｅｎＡＩ首席執行官奧爾

特曼（Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ）今日凌晨率先宣布，ＧＰＴ－４﹒５╱５將很快陸續發布，免費

版ＣｈａｔＧＰＴ將在標準智能設置下無限制使用ＧＰＴ－５進行對話。



奧爾特曼稱，ＯｐｅｎＡＩ計劃在未來幾周內先發布ＧＰＴ－４﹒５模型，代號為「

Ｏｒｉｏｎ」，並會在未來幾個月內推出名為ＧＰＴ－５的模型。他表示，Ｏｒｉｏｎ將是

ＯｐｅｎＡＩ最後一個「非思維鏈模型」，而ＧＰＴ－５將整合ＯｐｅｎＡＩ的大量技術，包括

ｏ３，並應用於聊天機器人ＣｈａｔＧＰＴ以及ＡＰＩ平台。他還透露，後續免費版

ＣｈａｔＧＰＴ將在標準智能設置下無限制使用ＧＰＴ－５進行對話，但會有防止濫用機制。



另外，百度（０９８８８）今早宣布，隨著文心大模型的迭代升級和成本不斷下降，文心一

言將自４月１日零時起全面免費。同時，文心一言即日起上線深度搜索功能，該功能也將自４月

１日起免費開放使用。（ｓｌ）

