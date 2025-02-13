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AH股新聞

13/02/2025 17:56

【提振Ａ股】人行：互換便利及回購增持再貸款初見效，將不斷完善

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行發布２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告。報
告表示，證券、基金、保險公司互換便利（簡稱「互換便利」）和股票回購增持再貸款這兩項工
具取得初步成效，下階段將不斷完善工具設計，更好助力資本市場高質量發展。
　
＊截至１月末兩次互換便利共１０５０億＊
　
　　報告指，截至２０２５年１月末，互換便利共開展２次操作，金額合計１０５０億元人民幣
，支持證券公司自營股票投資規模明顯增長。截至２０２４年末，中國上市公司披露擬申請回購
增持貸款金額上限近６００億元人民幣；２０２４年披露回購和大股東增持計劃金額上限接近
３０００億元人民幣，創歷史新高。人行將會同有關部門，指導金融機構完善對上市公司和主要
股東的全方位、綜合性金融服務，推動保險機構參與互換便利操作，並不斷優化相關政策，提升
兩項工具使用便利性，更好維護金融市場穩定。
　
　　另外，報告表示，下階段將著力推動已出台金融政策措施落地見效，加大存量商品房和存量
土地盤活力度，推動房地產市場止跌回穩，完善房地產金融基礎性制度，助力構建房地產發展新
模式。（ｓｌ）

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