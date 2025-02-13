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AH股新聞

13/02/2025 17:45

《神州債市》人行：推動公司債券法制建設，加快多層次債市發展

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行發布２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告，其
中指出，下一階段，持續增強債券市場功能和服務實體經濟能力。豐富銀行間債券市場產品，持
續加大債券市場對科技創新、促進消費等的支持力度。完善債券市場法制，推動公司債券法制建
設。加快多層次債券市場發展，持續推進櫃台債券業務擴容和規範發展。建立健全做市商與公開
市場業務一級交易商聯動機制，完善承銷、估值、做市等制度規則，提升債券市場定價功能、活
躍度和穩健性。
　
＊穩步拓寬附加監管覆蓋範圍至非銀領域＊
　
　　此外，要積極穩妥防範化解金融風險。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金
融工具，維護金融市場穩定。進一步完善宏觀審慎政策框架，提高系統性風險監測、評估與預警
能力，豐富宏觀審慎政策工具箱。強化系統重要性金融機構宏觀審慎管理，督促系統重要性銀行
落實附加資本和槓桿率要求，定期組織開展恢復計劃演練，加強全球系統重要性銀行跨境危機管
理合作。穩步拓寬附加監管覆蓋範圍至非銀領域，推動出台系統重要性保險公司名單和附加監管
規定。穩妥有序推進重點風險項目和重點領域風險處置，按照市場化、法治化原則，支持中小銀
行風險處置。（ｓｌ）

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