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AH股新聞

13/02/2025 16:17

抖音李亮回應侵權案：美攝索償高達２０億，遠超涉事代碼價值

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美攝科技今日在微信公眾號發文稱，字節跳動旗下抖音、剪映
等８款軟件侵犯美攝ＳＤＫ軟件著作權案，近日已由最高人民法院作出終審判決。最高院維持一
審判決的侵權認定，並認為一審判決中的賠償偏低，將金額由２６７０﹒４萬元（人民幣．下同
）大幅提高至８２６６﹒８萬元。
　
＊美攝前員工入職字節後重用其於舊公司所寫代碼＊
　
　　對此，抖音副總裁李亮在微博發文解釋事發經過。李亮表示，一名曾經在美攝工作過的工程
師，離職兩年半後加入了字節。在字節工作期間，該名工程師寫代碼時，重複使用了一部分他在
美攝工作時寫過的代碼，而經司法鑑定，相關重覆代碼佔比很少，不超過美攝軟件的４％、抖音
的０﹒８％。李亮認同這種行為屬於嚴重違規，而且是公司明令禁止的，目前該員工也已經離職
，事後公司也已加強管理，針對技術人員組織了多次合規培訓，並對歷史代碼進行了系統排查。
　
　　此外，李亮提到，美攝在美國起訴時要求字節披露ＴｉｋＴｏｋ的全部源代碼，「這是我們
無法接受的」。李亮指出，字節曾多次與美攝溝通，願意向對方提供有誠意的賠償，但美攝卻提
出了遠超過相關代碼實際價值的賠償訴求－－僅在中國法院，美攝就提出了超過２０億元的索賠
，而最後法院支持了８０００多萬，「一些自媒體報道所謂『最高法從重處罰字節跳動代碼抄襲
案』，顯然是受到了某些誤導」。（ｓｌ）

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