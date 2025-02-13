字節抖音、剪映等８軟件侵權案終審，向美攝賠償金額增至逾八千萬

《經濟通通訊社１３日專訊》字節跳動旗下抖音、剪映等８款軟件侵犯美攝ＳＤＫ軟件著作

權案，近日由最高人民法院作出終審判決。最高院維持一審判決的侵權認定，並認為一審判決賠

償偏低，將金額由２６７０﹒４萬元（人民幣．下同）大幅提高至８２６６﹒８萬元。



北京美攝網絡科技有限公司今日發文宣布，美攝公司起訴字節跳動旗下抖音等８款產品代碼

抄襲系列案，歷經三年七個月，終於迎來終審判決。



美攝方面指出，公司在２０２１年５月發現抖音軟件的音視頻編輯處理等相關功能代碼大量

抄襲美攝公司享有著作權的美攝ＳＤＫ軟件，經進一步比對分析，美攝公司發現同屬字節旗下的

剪映、巨量創意、Ｆａｃｅｕ激萌、圖蟲、輕顏相機、多閃、火山引擎ＶＥＳＤＫ等產品也存在

軟件代碼抄襲。美攝公司以侵害計算機軟件著作權為由，就上述８款涉嫌侵權軟件產品，分別向

北京知識產權法院、北京市高級人民法院提起訴訟，同時向北京市高級人民法院就抖音公司及某

員工提起侵害技術秘密訴訟。



北京知識產權法院、北京市高級人民法院先後於２０２３年６月底、２０２４年５月底作出

一審判決，認定抖音公司及其關聯公司侵害美攝ＳＤＫ軟件著作權，判令其向美攝公司賠禮道歉

及賠償經濟損失及合理支出共計約２６７０﹒４萬元。雙方均上訴至最高人民法院。近日，最高

人民法院作出終審判決，維持一審的侵權認定，並提高賠償金額。



二審判決判令抖音公司及其關聯公司立即停止侵害美攝ＳＤＫ軟件著作權的行為，向美攝公

司賠禮道歉，抖音公司及某員工立即停止侵害美攝公司技術秘密的行為，９案賠償經濟損失及合

理支出共計約８２６６﹒８萬元。（ｓｌ）

