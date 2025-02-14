海普瑞（０９９８９）：注射液產品收到歐洲藥品ＧＭＰ證書

《經濟通通訊社１４日專訊》海普瑞（０９９８９）（深：００２３９９）宣布，近日收到
波蘭衛生監督機構根據歐洲藥品管理局相關規定發出的藥品ＧＭＰ證書，認證產品為依諾肝素鈉
預灌注射液。（ｒｈ）
【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票
14/02/2025 19:08
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