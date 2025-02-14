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14/02/2025 19:08

海普瑞（０９９８９）：注射液產品收到歐洲藥品ＧＭＰ證書

　　《經濟通通訊社１４日專訊》海普瑞（０９９８９）（深：００２３９９）宣布，近日收到
波蘭衛生監督機構根據歐洲藥品管理局相關規定發出的藥品ＧＭＰ證書，認證產品為依諾肝素鈉
預灌注射液。（ｒｈ）

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