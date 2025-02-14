《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行將完善資本市場支持工具設計

《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
完善設計，提升兩項資本市場支持工具使用便利性
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人行１３日發布的２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告明確，兩項資本市場支持工具取得
初步成效，下階段將不斷完善工具設計，更好助力資本市場高質量發展。人行將會同有關部門，
指導金融機構完善對上市公司和主要股東的全方位、綜合性金融服務，推動保險機構參與互換便
利操作，並不斷優化相關政策，提升兩項工具使用便利性，更好維護金融市場穩定。
最高檢：為資本市場健康穩定發展提供法治保障
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「近年來，操縱市場、內幕交易等傳統交易類犯罪仍然多發。近三年，此類犯罪在證券犯罪案件
中占比均達７０％以上。」２月１３日，最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅在訪談中介
紹了檢察機關辦理證券期貨違法犯罪案件情況。
２０２５年網絡消費實現開門紅
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商務部新聞發言人何詠前１３日在商務部例行新聞發布會上表示，「２０２５年全國網上年貨節
」５日圓滿收官。據商務大數據對重點電商平台的監測，活動期間，全國日均網上零售額同比增
長６﹒２％，實現２０２５年網絡消費開門紅。
《上海證券報》
人行：將不斷完善兩項資本市場支持工具設計
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人行１３日發布２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告指出，證券、基金、保險公司互換便
利和股票回購增持再貸款這兩項工具取得初步成效，下階段將不斷完善工具設計，更好助力資本
市場高質量發展。
證券基金機構校正定位強化治理
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證券基金經營機構作為資本市場的重要參與者和資源配置樞紐，在服務金融「五篇大文章」中扮
演著「資本引導者」「創新推動者」和「風險管理專家」等多重角色。中證監日前發布的《關於
資本市場做好金融「五篇大文章」的實施意見》，就加強行業機構金融「五篇大文章」服務能力
作出了部署，並強調「完善行業機構定位和治理」「加強合規管理與風險防控」。
新趨勢新空間新潛力－－新市面折射中國經濟新活力
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申遺成功後的首個春節年味更濃，大江南北的開年市紅紅火火。新春佳節，正越來越成為集闔家
團聚、文旅體驗、休閒購物於一體的經濟消費年度盛事。
《證券時報》
人行：實施好適度寬鬆貨幣政策
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人行１３日發布《２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告》並指出，下階段要實施好適度寬
鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增
長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。強化逆周期調節，根據國內外經濟金融形勢和金融
市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏。
最高檢：依法加大證券期貨違法犯罪懲處力度
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操縱市場、內幕交易等傳統交易類犯罪仍然多發，近三年在證券犯罪案件中占比均達７０％以上
，利用ＦＯＦ基金、信託計畫等金融工具以及非法場外配資積聚資金優勢，掩飾資金來源，成為
新興犯罪方式，犯罪手法愈加隱蔽??最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅１３日在訪談
中表示，檢察機關將堅持零容忍原則，依法加大對證券期貨違法犯罪懲處力度。
中國科學家創制新技術助鋰電池「起死回生」
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當內部活性鋰離子消耗殆盡，鋰電池是否只有報廢這一條路？復旦大學高分子科學系彭慧勝╱高
悅團隊提供了全新路徑，他們創新設計出鋰載體分子，這種分子可像藥物一樣，以「打一針」的
方式注入廢舊或衰減的鋰電池中，精准補充損失的鋰離子，實現容量恢復，從而大幅延長電池的
壽命。（ｌｃ）
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