《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行將完善資本市場支持工具設計

《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



完善設計，提升兩項資本市場支持工具使用便利性

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人行１３日發布的２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告明確，兩項資本市場支持工具取得

初步成效，下階段將不斷完善工具設計，更好助力資本市場高質量發展。人行將會同有關部門，

指導金融機構完善對上市公司和主要股東的全方位、綜合性金融服務，推動保險機構參與互換便

利操作，並不斷優化相關政策，提升兩項工具使用便利性，更好維護金融市場穩定。



最高檢：為資本市場健康穩定發展提供法治保障

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「近年來，操縱市場、內幕交易等傳統交易類犯罪仍然多發。近三年，此類犯罪在證券犯罪案件

中占比均達７０％以上。」２月１３日，最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅在訪談中介

紹了檢察機關辦理證券期貨違法犯罪案件情況。



２０２５年網絡消費實現開門紅

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商務部新聞發言人何詠前１３日在商務部例行新聞發布會上表示，「２０２５年全國網上年貨節

」５日圓滿收官。據商務大數據對重點電商平台的監測，活動期間，全國日均網上零售額同比增

長６﹒２％，實現２０２５年網絡消費開門紅。





《上海證券報》



人行：將不斷完善兩項資本市場支持工具設計

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人行１３日發布２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告指出，證券、基金、保險公司互換便

利和股票回購增持再貸款這兩項工具取得初步成效，下階段將不斷完善工具設計，更好助力資本

市場高質量發展。



證券基金機構校正定位強化治理

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證券基金經營機構作為資本市場的重要參與者和資源配置樞紐，在服務金融「五篇大文章」中扮

演著「資本引導者」「創新推動者」和「風險管理專家」等多重角色。中證監日前發布的《關於

資本市場做好金融「五篇大文章」的實施意見》，就加強行業機構金融「五篇大文章」服務能力

作出了部署，並強調「完善行業機構定位和治理」「加強合規管理與風險防控」。



新趨勢新空間新潛力－－新市面折射中國經濟新活力

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申遺成功後的首個春節年味更濃，大江南北的開年市紅紅火火。新春佳節，正越來越成為集闔家

團聚、文旅體驗、休閒購物於一體的經濟消費年度盛事。





《證券時報》



人行：實施好適度寬鬆貨幣政策

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人行１３日發布《２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告》並指出，下階段要實施好適度寬

鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增

長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。強化逆周期調節，根據國內外經濟金融形勢和金融

市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏。



最高檢：依法加大證券期貨違法犯罪懲處力度

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操縱市場、內幕交易等傳統交易類犯罪仍然多發，近三年在證券犯罪案件中占比均達７０％以上

，利用ＦＯＦ基金、信託計畫等金融工具以及非法場外配資積聚資金優勢，掩飾資金來源，成為

新興犯罪方式，犯罪手法愈加隱蔽??最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅１３日在訪談

中表示，檢察機關將堅持零容忍原則，依法加大對證券期貨違法犯罪懲處力度。



中國科學家創制新技術助鋰電池「起死回生」

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當內部活性鋰離子消耗殆盡，鋰電池是否只有報廢這一條路？復旦大學高分子科學系彭慧勝╱高

悅團隊提供了全新路徑，他們創新設計出鋰載體分子，這種分子可像藥物一樣，以「打一針」的

方式注入廢舊或衰減的鋰電池中，精准補充損失的鋰離子，實現容量恢復，從而大幅延長電池的

壽命。（ｌｃ）

