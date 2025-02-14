  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

14/02/2025 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行將完善資本市場支持工具設計

　　《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
完善設計，提升兩項資本市場支持工具使用便利性
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１３日發布的２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告明確，兩項資本市場支持工具取得
初步成效，下階段將不斷完善工具設計，更好助力資本市場高質量發展。人行將會同有關部門，
指導金融機構完善對上市公司和主要股東的全方位、綜合性金融服務，推動保險機構參與互換便
利操作，並不斷優化相關政策，提升兩項工具使用便利性，更好維護金融市場穩定。
　
最高檢：為資本市場健康穩定發展提供法治保障
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「近年來，操縱市場、內幕交易等傳統交易類犯罪仍然多發。近三年，此類犯罪在證券犯罪案件
中占比均達７０％以上。」２月１３日，最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅在訪談中介
紹了檢察機關辦理證券期貨違法犯罪案件情況。
　
２０２５年網絡消費實現開門紅
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部新聞發言人何詠前１３日在商務部例行新聞發布會上表示，「２０２５年全國網上年貨節
」５日圓滿收官。據商務大數據對重點電商平台的監測，活動期間，全國日均網上零售額同比增
長６﹒２％，實現２０２５年網絡消費開門紅。
　
　
《上海證券報》
　
人行：將不斷完善兩項資本市場支持工具設計
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１３日發布２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告指出，證券、基金、保險公司互換便
利和股票回購增持再貸款這兩項工具取得初步成效，下階段將不斷完善工具設計，更好助力資本
市場高質量發展。
　
證券基金機構校正定位強化治理
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
證券基金經營機構作為資本市場的重要參與者和資源配置樞紐，在服務金融「五篇大文章」中扮
演著「資本引導者」「創新推動者」和「風險管理專家」等多重角色。中證監日前發布的《關於
資本市場做好金融「五篇大文章」的實施意見》，就加強行業機構金融「五篇大文章」服務能力
作出了部署，並強調「完善行業機構定位和治理」「加強合規管理與風險防控」。
　
新趨勢新空間新潛力－－新市面折射中國經濟新活力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
申遺成功後的首個春節年味更濃，大江南北的開年市紅紅火火。新春佳節，正越來越成為集闔家
團聚、文旅體驗、休閒購物於一體的經濟消費年度盛事。
　
　
《證券時報》
　
人行：實施好適度寬鬆貨幣政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１３日發布《２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告》並指出，下階段要實施好適度寬
鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增
長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。強化逆周期調節，根據國內外經濟金融形勢和金融
市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏。
　
最高檢：依法加大證券期貨違法犯罪懲處力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
操縱市場、內幕交易等傳統交易類犯罪仍然多發，近三年在證券犯罪案件中占比均達７０％以上
，利用ＦＯＦ基金、信託計畫等金融工具以及非法場外配資積聚資金優勢，掩飾資金來源，成為
新興犯罪方式，犯罪手法愈加隱蔽??最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅１３日在訪談
中表示，檢察機關將堅持零容忍原則，依法加大對證券期貨違法犯罪懲處力度。
　
中國科學家創制新技術助鋰電池「起死回生」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當內部活性鋰離子消耗殆盡，鋰電池是否只有報廢這一條路？復旦大學高分子科學系彭慧勝╱高
悅團隊提供了全新路徑，他們創新設計出鋰載體分子，這種分子可像藥物一樣，以「打一針」的
方式注入廢舊或衰減的鋰電池中，精准補充損失的鋰離子，實現容量恢復，從而大幅延長電池的
壽命。（ｌｃ）

樂本健獨家優惠：【降醇速】環保裝$199！只限2天：13/2-14/2/2025► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

2025年比特幣看漲的理由

14/02/2025 09:21

貨幣攻略

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處