《神州經脈》蘋果ＡＩ將入華，Ｔｉｋｔｏｋ重新上架，滬指升兩周

《神州經脈》滬深股市今日（１４日）反彈，滬綜指低開震盪向上，收升０﹒４３％，報

３３４６﹒７２點，創業板指領漲１﹒８％，深成指揚１﹒１６％。兩市全天成交額近１﹒７２

萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１０４８億元或５﹒８％。



市場本周熱點持續圍繞ＡＩ應用展開，Ａ股ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念連日大漲，今日亦收升

３﹒３％。美國總統特朗普連簽多項行政令，對中國及全球多國加徵關稅，惟威脅落到執行層面

，諸多反覆。市場雖有擔憂，但更多認為貿易紛爭仍有談判空間。滬綜指全周升１﹒３％，連升

兩周。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《路透》引述消息人士透露，中國政府最快將於下周一（１７日）召開座談會，屆時中

國國家主席習近平將罕見會見阿里巴巴創始人馬雲、騰訊創始人馬化騰，小米創始人兼董事長雷

軍，智能機器人製造商宇樹科技創始人王興興以及華為高管等商界領袖，預計習近平將鼓勵這些

企業家，尤其是科技行業，在中美日益緊張的科技戰背景下，積極拓展在國內外業務。



２﹒ 隸屬於工信部的中國信通院表示，正式啟動ＤｅｅｐＳｅｅｋ國產化適配測評工作，面向

包括芯片、服務器、集群、開發框架及工具鏈、智算設施及平台等在內的人工智能軟硬件產品及

系統開展，旨在為ＤｅｅｐＳｅｅｋ系列模型在多硬件多場景下的適配部署提供參考；測試包括

評價模型在硬件芯片、計算設備及智算集群等軟硬件系統中的適配效果。



３﹒ 在阿里巴巴確認與蘋果合作研發於中國區使用的ＡＩ功能後，據《彭博》報道，蘋果正努

力在今年年中之前將ＡＩ功能引入中國，加速這項需要改變軟件並嚴重依賴當地合作夥伴的複雜

任務。蘋果在中國和美國設有多個團隊，致力將Ａｐｐｌｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ平台調

整為適用於中國地區，目標是最早在５月推出。另有外媒引述消息指，蘋果仍繼續與百度合作，

為中國ｉＰｈｏｎｅ用戶開發ＡＩ功能。分析認為，蘋果同時與百度和阿里合作，可能是為了降

低風險。



４﹒ 人民銀行今日在香港成功發行６００億元人民幣央票，其中，３個月期發行額４００億元

，中標利率２﹒６％，較上次（去年１１月１９日）的３﹒２％大幅下行６０個基點；１年期發

行額２００億元，中標利率２﹒３２％，較上次（去年１１月１９日）的２﹒６％亦下降２８個

基點。



５﹒ 短視頻應用ＴｉｋＴｏｋ在美國蘋果和谷歌應用程式商店重新上架，因美國總統特朗普上

任後首日已將禁令推遲至４月５日，此後又向兩家公司保證他們不會因上架ＴｉｋＴｏｋ而被罰

款。特朗普表示，Ｔｉｋｔｏｋ「不賣就禁」的生效日期可以延長，但他不認為有這個需要，因

為很多人對ＴｉｋＴｏｋ業務有興趣，「我希望達成交易」。



６﹒ 內地車企繼續出海，小鵬汽車近日在英國泰晤士河畔舉行上市發布會，宣布首款右舵車型

小鵬Ｇ６在英國正式開啟預售，預售價３９９９０英鎊起，預計今年３月開始交付。小鵬汽車和

歐洲著名汽車經銷商集團ＩＭＬ計劃今年於英國各地開設２０家經銷商。吉利旗下極氪汽車昨日

在開羅舉行埃及上市發布會，正式在當地推出極氪００１和極氪Ｘ兩款車型，起售價分別為

２７０萬埃及鎊、２１０萬埃及鎊。



７﹒ 廣東省政府公布最低工資標準的通知，從２０２５年３月１日起，根據最新標準，廣州月

最低工資標準從２００４年的２３００元╱月提高至２５００元╱月，深圳從２３６０元╱月提

高至２５２０元╱月。



８﹒ 阿里巴巴集團創始人馬雲繼周二（１１日）現身阿里杭州園區，昨日有網民在社交平台發

出照片稱，在湖南長沙的盒馬門店偶遇馬雲。《新浪科技》向接近盒馬鮮生的知情人士求證，消

息屬實。據網民表示，馬雲此次到訪的是盒馬長沙星沙萬象匯店，從網傳圖片可見，馬雲在店內

一些檔口駐足，還與門店員工合照留念。（ｓｌ）

