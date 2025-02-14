《鍾之日記》主席下周或接見，科企率先大爆發

《鍾之日記》２月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：漲。祖國股市：升。



外媒傳出消息，國家主席習近平下周將主持一場經濟座談會，阿里巴巴（０９９８８）聯合

創始人馬雲等商界領袖將參加，中央支持民企訊號推高中港股市，科技股風頭更盛，恒生指數全

日收報２２６２０，大升８０５點或３﹒７％，再創去年１０月７日以來收市高。今日主板成交

增至３６４６億元，連續兩日超過三千億元；恒指全周漲７％，連升五周；科指也連飆五周，共

升２９﹒７％。



＊滬指頂住外圍壓力，連升兩周＊



滬深股市今日反彈，滬綜指低開震盪向上，收升０﹒４３％，報３３４６﹒７２點，創業板

指領漲１﹒８％，深成指揚１﹒１６％。兩市全天成交額近１﹒７２萬億元人民幣，較上個交易

日縮量１０４８億元人民幣或５﹒８％。



市場本周熱點持續圍繞ＡＩ應用展開，ＤｅｅｐＳｅｅｋ橫空出世，引全球關注，Ａ股

ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念連日大漲，今日亦收升３﹒３％。中美科技戰愈演愈烈，今日午後外電消

息指，國家主席習近平下周將與國內科企領袖座談，國家支持民企訊號強烈。美國總統特朗普連

簽多項行政令，對中國及全球多國加徵關稅，惟威脅落到執行層面，諸多反覆。譬如取消小額包

裹免稅條款朝令夕改，市場雖有擔憂，但更多認為貿易紛爭仍有談判空間。滬綜指全周升

１﹒３％，連升兩周。



＊科企成中美競爭關鍵，阿里系大升＊



全球科技競賽激烈，內地初創企業ＤｅｅｐＳｅｅｋ發布的大模型令世界再次關注中國科技

發展，同時間，中美貿易局勢逐漸緊張，特朗普屢次祭出針對中國的關稅威脅。《路透》引述消

息人士透露，在此背景下，中國政府最快下周一（１７日）召開座談會，習近平將與包括阿里巴

巴馬雲、騰訊（００７００）創始人馬化騰，小米（０１８１０）創始人雷軍，智能機器人製造

商宇樹科技創始人王興興以及華為高管等座談。



消息人士表示，預計習近平將鼓勵這些企業家，尤其是科技行業企業，積極拓展國內外業務

。座談會的召開突顯了中國民企面對多重挑戰，包括中美關係緊張加劇，以及國內經濟疲弱。



阿里昨日剛剛爆出成為蘋果本地合作方的好消息，將為中國ｉＰｈｏｎｅ開發ＡＩ功能，《

彭博》今日又引述消息人士指，蘋果已在中美組建了多個團隊，目標最早於今年５月推出中國版

Ａｐｐｌｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ。另外，百度（０９８８８）仍然是蘋果的夥伴



消息提振下，阿里巴巴股價邁向三年高，收漲６﹒３％，報１２４﹒１元，本周累漲

２４﹒１％，月內累升超四成；同系阿里健康（００２４１）飆２９％，阿里影業

（０１０６０）漲１２﹒５％。百度也升２﹒７％，騰訊

大升７﹒４％，收報４７４﹒８元，創逾四個月新高；小米股價盤中再度破頂，收市升７﹒３％

。



＊國壽股價創月高，人保副總裁轉戰國壽＊



中資險企出現人事變動，中國人壽集團空缺半年有餘的總裁一職，迎來補位。中央組織部今

日在國壽集團幹部會議上宣布，原人保集團黨委委員、副總裁李祝用出任國壽集團黨委副書記。

待履行完相關公司治理程序和高管任職審批程序後，現年５１歲的李祝用將出任國壽集團總裁。



業內人士向《財新》指出，人保集團總資產不到２萬億元人民幣，國壽集團總資產已達

７﹒５萬億元人民幣。由人保集團副總裁直接提拔至國壽集團總裁是首次，過去都是國壽集團幹

部被任命到人保集團的情況更常見。當然，公司體量差距在幹部提拔時也不是重要考量。國壽體

量大、行業影響力大，但人保集團政治地位高，這兩年發展也比較平穩。



李祝用在人保工作２７年之久。在此次提拔至國壽集團之前，李祝用是人保集團排名第一的

副總裁。李祝用１９９８年７月畢業於首都經濟貿易大學，獲法學碩士學位，並於２０１１年６

月畢業於中國政法大學，獲法學博士學位，目前還兼任中國法學會保險法學研究會副會長和中國

海商法協會理事會會長的職位。人保系統的人士稱：「雖然他一直在法律合規條線，沒有太多前

台業務經驗，但確實是靠專業能力一步步上走上現在位置的」。



在上個月召開的２０２５年工作會議上，國壽集團首次提出了極具抱負的「３３３戰略」。

對於李祝用到任後，如何配合董事長蔡希良實現戰略落地、如何應對低利率環境下壽險業普遍面

臨的利差損風險挑戰，大家將拭目以待。



內險股今日都向好，國壽（０２６２８）大升５﹒６％，收於全日亦是全月的高位

１５﹒５８元，人保（０１３３９）亦漲３％，新華保險（０１３３６）、中國太保

（０２６０１）齊升逾４％，中國平安（０２３１８）升３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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