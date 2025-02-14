《Ａ股動向》重慶燃氣再被通報燃氣費多計多收，監管擬罰８１０萬

《經濟通通訊社１４日專訊》重慶市市場監督管理局發布情況通報，２０２５年１月以來，

有市民陸續反映重慶燃氣集團（滬：６００９１７）燃氣收費異常。經查，２０２４年４月查處

重慶燃氣集團多計多收燃氣費問題以來，該企業未深刻汲取教訓，落實整改責任不到位，整改工

作流於形式、推進不力。



通報指，目前該集團仍然存在抄表周期混亂、違規估抄、錯抄、抄表力量配備不足等問題，

涉及侵犯消費者合法權益；未發現亂漲價、燃氣錶計量失準、燃氣質量、遠程操控改變燃氣錶計

量和換錶導致氣費上漲等問題。市場監管部門擬依法對其違法行為給予從重處罰，責令重慶燃氣

集團立即整改，擬處罰金共計８１０萬元人民幣。



內媒２０２４年４月報道指，重慶市區許多居民投訴，自２０２３年末更換新燃氣錶後，在

使用量未增加的情況下，燃氣公司結算的燃氣費用卻大增，一些月份的燃氣費甚至比以前高２－

３倍。重慶市政府成立聯合調查組調查後，確認重慶燃氣集團等燃氣企業存在多計多收燃氣費等

問題，重慶燃氣集團等企業亦承認有錯抄和違規估抄燃氣錶、燃氣計費周期混亂、價格政策執行

不到位、換錶工作組織無序及企業內部監督管理不到位等諸多問題。當時重慶燃氣集團被責令退

還多收的２８５﹒８５萬元人民幣燃氣費，至去年４月底完成退款；時任重慶燃氣集團黨委書記

、總經理車德臣則被免職。（ｊｑ、ｓｌ）

