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AH股新聞

14/02/2025 08:56

《中國要聞》浙江召開科技創新座談會，宇樹科技等科技新貴現身

　　《經濟通通訊社１４日專訊》浙江省委書記王浩昨日主持召開推進科技創新產業創新深度融
合座談會，２０家企業、高校、科創平台和科研院所負責人先後發言，就加強人工智能基礎模型
創新、拓展ＡＩ應用場景、構建創新互助平台、優化人才服務政策、打造人工智能創新策源地等
談了自己的想法建議。
　
　　王浩在座談會上表示，要加快建設創新浙江，因地制宜發展新質生產力，構建浙江特色現代
化產業體系，努力在以科技創新塑造發展新優勢上走在前列，讓浙江成為創新創業最具活力的「
黑土地」。
　
　　王浩又指，希望浙江科創企業家持續創新、引領未來，做創新發展的探索者、組織者、引領
者，前瞻布局科技前沿賽道，推動生產組織創新、技術創新、市場創新，持續加大技術研發和人
力資本投入，有效調動人才創造活力，努力把企業打造成為強大的創新主體。
　
　　值得注意的是，本次參會企業中，有３家是「杭州六小龍」企業，分別是開發春晚扭秧歌機
器人的宇樹科技、深耕腦機接口領域的強腦科技和現象級３Ａ遊戲《黑神話：悟空》出品公司游
科互動科技。
　
　　去年末今年初，以大模型公司深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）為代表、被合稱為「杭州六小
龍」的６家科技新貴引起海內外關注。除了上文提到的四家企業之外，還有機器人企業雲深處科
技、雲設計軟件平台群核信息技術。今年春節前後，它們的熱度持續升溫。（ｌｃ）

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