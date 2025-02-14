《中國要聞》浙江召開科技創新座談會，宇樹科技等科技新貴現身

《經濟通通訊社１４日專訊》浙江省委書記王浩昨日主持召開推進科技創新產業創新深度融

合座談會，２０家企業、高校、科創平台和科研院所負責人先後發言，就加強人工智能基礎模型

創新、拓展ＡＩ應用場景、構建創新互助平台、優化人才服務政策、打造人工智能創新策源地等

談了自己的想法建議。



王浩在座談會上表示，要加快建設創新浙江，因地制宜發展新質生產力，構建浙江特色現代

化產業體系，努力在以科技創新塑造發展新優勢上走在前列，讓浙江成為創新創業最具活力的「

黑土地」。



王浩又指，希望浙江科創企業家持續創新、引領未來，做創新發展的探索者、組織者、引領

者，前瞻布局科技前沿賽道，推動生產組織創新、技術創新、市場創新，持續加大技術研發和人

力資本投入，有效調動人才創造活力，努力把企業打造成為強大的創新主體。



值得注意的是，本次參會企業中，有３家是「杭州六小龍」企業，分別是開發春晚扭秧歌機

器人的宇樹科技、深耕腦機接口領域的強腦科技和現象級３Ａ遊戲《黑神話：悟空》出品公司游

科互動科技。



去年末今年初，以大模型公司深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）為代表、被合稱為「杭州六小

龍」的６家科技新貴引起海內外關注。除了上文提到的四家企業之外，還有機器人企業雲深處科

技、雲設計軟件平台群核信息技術。今年春節前後，它們的熱度持續升溫。（ｌｃ）

