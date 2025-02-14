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AH股新聞

14/02/2025 08:44

《中國要聞》王毅：願鞏固中英關係企穩向好態勢，深化各領域合作

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國外長王毅周四（１３日）在會見英國首相施紀賢以及與英
國外相林德偉舉行戰略對話時表示，中方願鞏固雙邊關係企穩向好態勢，深化拓展基礎設施、經
貿投資、清潔能源等各領域合作；踐行多邊主義，支持自由貿易，推動政治解決熱點問題，共同
促進世界和平與穩定。
　
　　王毅在會見施紀賢時表示，中英同為聯合國安理會常任理事國，雙方要加強戰略溝通、增進
理解互信，展現大國擔當，在應對氣候變化、人工智能、綠色發展等攸關人類未來的領域加強合
作，為世界提供更多確定性和穩定性。　
　
　　施紀賢表示，當前英中各領域合作取得積極進展，期待兩國開展坦誠、建設性對話，推動英
中關係持續穩定發展。
　
　　在與林德偉舉行戰略對話時王毅指出，中方視英方為重要戰略夥伴，願落實兩國領導人重要
共識，鞏固雙邊關係企穩向好態勢，規劃好下階段高層交往，深化各領域務實合作，推動雙邊關
係在新的一年展現新氣象。
　
　　林德偉指，與中方保持溝通，有助推動發展。他期待雙方展開廣泛的討論，包括英中意見並
不一致的議題，雙邊經濟合作領域，及英國國家安全等事宜。
　
　　林德偉其後又在社交平台發文，表示與中國建立務實關係符合英國利益。他與王毅談及全球
穩定，包括中東及烏克蘭，認為必須負責任地運用全球影響力，英國亦會繼續在中國人權、香港
問題、黎智英入獄及英國議員被制裁等有爭議方面表達立場。
　
　　這是１０年來中國外長首次正式訪英。（ｒｙ）

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