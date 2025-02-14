《中國要聞》《哪吒２》總票房突破１００億，中國影史首部

《經濟通通訊社１４日專訊》電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）累計全球票房突破

１００億元（人民幣．下同），位列全球影史第１７位，總觀影人次突破２億，相關現象也引發

討論。



據貓眼專業版數據，截至２月１３日晚上７時０９分，《哪吒２》累計全球票房（包括預售

及海外票房）已突破１００億元，成為中國電影史上首部票房破百億元電影，暫列全球電影票房

榜第１７位、全球動畫電影票房前３位，海外票房目前已逾８１４﹒３萬元。《哪吒２》在內地

的觀影總人次已突破２億，為中國影史上首次。截至目前，貓眼專業版對《哪吒２》內地總票房

的最新ＡＩ預測已超過１６０億元，預計將進入全球票房榜前五。



＊票房大爆，提振士氣還是消費畸形？＊



《澎湃新聞》引述成都電影集團副總經理柏翮表示，《哪吒２》的成功除了給中國動畫人提

高士氣，也「徹底粉碎了短視頻和視頻網站會取代影院的謠言，只要有優秀的作品，人們還是會

進入影院」。但也有人認為，不管票房多高都沒有太大意義，「只說明市場和供給側的結構性疲

弱，以及因此帶來的消費畸形」。



脈策科技首席經濟學家陳沁透發文，由２０１７年到２０２５年，藉由觀察每個城市每部電

影的票房或人次排序，他發現截至今年２月５日，《哪吒２》在上海的票房排名為１１名，人次

為２２名；在北京的排名也類似。但是在河南駐馬店，《哪吒２》早已成為當地的票房和觀影人

次雙冠軍，遠遠超過第２名的《滿江紅》與《你好，李煥英》。



他指出，在上海、北京排名前３的《復仇者聯盟４：終局之戰》，在駐馬店僅排名２８位。

他還使用２０２０年人口普查中各城市的人均教育年限和城市化率來綜合分析，指出城市化率越

高、平均受教育年限越高的城市，對《哪吒２》的偏愛程度相對更低一些。（ｒｙ）

