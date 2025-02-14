《中國監管》外匯局：去年國際收支基本平衡，貨物貿易順差創新高

《經濟通通訊社１４日專訊》國家外匯管理局公布２０２４年四季度及全年國際收支平衡表

初步數據。國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據稱，初步數據顯示，２０２４年，

中國國際收支繼續保持基本平衡，其中，經常帳戶順差４２２０億美元，與同期國內生產總值

（ＧＤＰ）之比為２﹒２％，處於合理均衡區間。



李斌表示，２０２４年中國經常帳戶有兩大特點。一是貨物貿易順差規模創歷史新高。

２０２４年，中國國際收支口徑的貨物貿易順差７６７９億美元，較２０２３年增長２９％。其

中，貨物貿易出口３４０９１億美元，增長７％；進口２６４１２億美元，增長２％。２０２４

年，中國進出口產品結構繼續優化升級，對外貿易高質量發展，貨物貿易順差擴大並推動經常帳

戶順差增長。



二是服務貿易逆差小幅增長。２０２４年，服務貿易逆差２２８８億美元，較２０２３年增

長１０％。境外個人來華和境內個人出境旅行增長較快，帶動旅行收入和支出分別增長６１％和

２７％。生產性服務貿易也保持較快增長，其中電信、計算機和資訊服務順差２４８億美元，諮

詢、廣告等其他商業服務順差４１５億美元，分別增長２９％和９％。



＊來華股權性質直接投資新增資本金流入９０８億美元＊



至於２０２４年中國雙向跨境投資的特點，李斌稱，一是境內主體合理配置境外資產。經常

帳戶順差形成資金淨流入，從國際收支上看，主要對應於境內主體對外投資的相應增長。近年來

中國企業在全球產業鏈布局加快，帶動２０２４年中國對外股權性質直接投資淨增加１３０２億

美元，對外股票和債券投資也有所增長，對外資產和淨資產規模穩步上升。



二是來華直接投資保持淨流入。２０２４年，在來華股權性質直接投資中，新增資本金流入

９０８億美元，其中四季度流入規模較前三個季度明顯增長。考慮到境外融資成本相對較高、境

內融資便利度上升等因素，部分外商投資企業傾向於增加本地融資、減少或償還境外貸款，來華

債務性質直接投資呈現階段性淨流出。（ｓｌ）

