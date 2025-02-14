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AH股新聞

14/02/2025 15:50

《新股上市》標普：寧德時代擬二次上市將強化其信用狀況

　　《經濟通通訊社１４日專訊》標普全球評級今日發表報告指出，寧德時代
（深：３００７５０）擬赴港二次上市將助推公司的全球產能擴張，並強化其市場地位。上市募
資規模或將達５０億美元，募資或可為公司提供在歐洲進行產能擴張所需的境外資金。
　
　　寧德時代繼在德國設立第一家海外電池工廠後，正在匈牙利修建超級工廠以擴張在歐洲的電
池產能，並實現歐洲本地化生產。標普全球評級稱，擴張歐洲產能將幫助寧德時代在未來兩年繼
續保持全球最大電池生產商的地位。
　
　　與此同時，寧德時代對於拓展美國市場持謹慎態度。美國自２０２５年起對進口自中國的商
品加徵１０％關稅，並將自２０２６年起對中國出口的儲能電池額外加徵２５％的關稅。標普全
球評級認為，此舉對寧德時代的影響有限，原因主要為寧德時代在美國市場的敞口有限。美國市
場在寧德時代總銷量中的佔比僅為個位數百分點。
　
　　標普報告表示，寧德時代將在２０２５－２０２６年期間保持淨現金頭寸。盡管在歐擴張產
能可能會使公司２０２５－２０２６年期間的年度資本支出規模升至３００－３２０億元人民幣
，高於對２０２４年２５０億元的預期值，但利潤水平潛在提高，也將推升自由經營性現金流規
模，並將足以抵消資本支出增加的影響。加上二次上市計劃募集的資金，寧德時代將在未來兩年
內保持淨現金頭寸。（ｊｑ）

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