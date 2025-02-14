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AH股新聞

14/02/2025 09:15

【大國博弈】蘋果谷歌重新上架ＴｉｋＴｏｋ，不賣即禁生效可再延

　　《經濟通通訊社１４日專訊》蘋果公司表示，Ｔｉｋｔｏｋ已在美國Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ重
新上架。與此同時，谷歌也表示，Ｔｉｋｔｏｋ已在Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ商店商店重新上架

　
　　美國總統特朗普稱，Ｔｉｋｔｏｋ「不賣就禁」的生效日期可以延長，但他不認為有這個需
要，因為很多人對ＴｉｋＴｏｋ業務有興趣，「我希望達成交易」。不過特朗普同時指出，此事
可能要取得中國的准許，但「我認為中國也會有興趣，因為出售符合中國利益」。
　
　　特朗普上月就任美國總統後簽署行政命令，將ＴｉｋＴｏｋ不賣即禁法例的實施日期延遲至
４月，讓ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動有時間尋找ＴｉｋＴｏｋ美國業務的潛在買家。
　
＊ＴｉｋＴｏｋ電商制定今年美國銷售目標為增長近２倍＊
　
　　另外，據內媒《晚點Ｌａｔｅｐｏｓｔ》報道，ＴｉｋＴｏｋ電商團隊制訂今年銷售目標為
增長近１００％，其中，美國增長目標是近２００％。有Ｔｉｋｔｏｋ電商人士稱，這個目標要
視乎Ｔｉｋｔｏｋ能否繼續在美國運作，若終需撤離，料團隊重心會轉向東南亞。
　　
　　報道指出，去年ＴｉｋＴｏｋ電商總銷售超過４００億美元，其中東南亞市佔率提升，總銷
售額提升至３００億美元，泰國、越南等地都超標完成，不過美國的表現未及預期。報道又透露
，據了解今年ＴｉｋＴｏｋ將在德國、法國、意大利這三個歐洲國家上線電商業務，此外還會進
入巴西和日本。（ｓｌ）

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