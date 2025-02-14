【人行操作】機構：貨幣寬鬆短期有掣肘，下階段降準減息或均可期

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行發布四季度貨幣政策報告，提到「根據國內外經濟金

融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏」。新的措辭或含蓄地承認了造成人

民幣承壓的不利因素，如美國通膨表現頑固、特朗普關稅等，導致中國推遲貨幣刺激措施。不過

，中資機構大都認為，２０２５年貨幣寬鬆仍有空間，降準減息或均可期，只是節奏上需要考慮

穩匯率的訴求。



興業證券指出，報告在匯率方面延續了此前偏嚴的表態，在總量部分「綜合運用利率、存款

準備金率等多種貨幣政策工具」的表態則較為積極，全年來看，上半年、下半年都有寬鬆空間。

下階段降準減息或均可期，只是節奏上需要考慮穩匯率的訴求。外部方面，近期市場對聯儲局減

息預期有所收斂，３月ＦＯＭＣ會議減息可能性接近清零，但上半年聯儲局減息窗口觀察或未結

束。從這一角度看，內部方面，中國央行可能降準先行，而減息或要到二季度更為順暢。



＊貨幣寬鬆短期有所掣肘＊



天風證券研報稱，貨幣寬鬆短期有所掣肘，但中期依然是確定性方向。適度寬鬆的基調意味

著貨幣寬鬆行為僅僅是遲到，資金緊張不會持續，債市久期策略或依然是當下最優選擇。



中國銀行研究院研究員梁斯認為，２０２５年，中國貨幣政策立場取向為「適度寬鬆」，意

味著將加大逆周期調節。預計貨幣政策將持續加力，有效滿足實體經濟資金需求，推動經濟持續

回升向好。



中金公司銀行業分析師林英奇表示，預計今年人行將綜合運用利率、存款準備金等多種貨幣

政策工具，保持流動性充裕，進一步降低社會綜合融資成本；綜合運用各類結構性貨幣政策，繼

續支持對普惠、「三農」、科創、養老等重點領域的信貸投放。（ｃｔ）

