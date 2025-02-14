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AH股新聞

14/02/2025 09:28

《Ａ股行情》對等關稅官宣，外圍衝擊又至，滬綜指低開０﹒１２％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普宣布「對等關稅」計劃，即讓美國與貿易夥伴
彼此徵收的關稅稅率相等，並稱將考慮對使用增值稅制度的國家加徵關稅，相關計劃或４月落地
。不過，特朗普又拋出了與俄羅斯和中國領導人舉行峰會的主意，還提出三國都將國防開支大砍
一半，通過談判解決貿易糾紛的可能性一定程度緩解了市場擔憂。滬綜指今早低開０﹒１２％，
報３３２８﹒４８點，深成指亦低開０﹒１％，創業板指高開０﹒０１％。
　
　　人行布第四季度貨幣政策執行報告，表示將考慮外部因素並在必要時調整政策，或承認貨幣
政策寬鬆受到外部因素掣肘。具體來看，報告提到將「根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行
情況，擇機調整優化政策力度和節奏」。新的措辭或含蓄地承認了造成人民幣承壓的不利因素，
如美國通膨表現頑固、特朗普關稅等，導致中國推遲貨幣刺激措施。
　
　　許多投資者和分析師過去兩個月原本預計人行會降準，釋放流動性，但降準至今未見實施。
　
　　另外，人行今日進行９８５億元７天期逆回購，公開市場有１８３７億元逆回購到期，即今
日淨回籠８５２億元。本周人行共進行１０３０３億元７天期逆回購，對沖１６０５２億元逆回
購到期，即全周收水５７４９億元。（ｒｙ）

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