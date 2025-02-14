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AH股新聞

14/02/2025 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２５％，ＡＩ醫療集體走強

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普宣布對等關稅但未立即實施，未來通過談判解
決貿易糾紛的可能性緩解了市場擔憂，今日滬綜指低開高走，半日收升０﹒２５％，報
３３４０﹒９５點，創業板漲１﹒９２％，深成指升１﹒１％。兩市半日成交１０４１７億元（
人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減１０８２億元或逾９％。
　
　　盤面上看，ＡＩ醫療概念股集體走強，板塊指數彈逾９％，安必平（滬：６８８３９３）、
嘉和美康（滬：６８８２４６）、美年健康（深：００２０４４）等多股漲停。近期
ＤｅｅｐＳｅｅｋ帶火ＡＩ應用，ＡＩ醫療與ＡＩ製藥賽道備受關注。華為數據儲存公眾號發文
稱，將發布基於華為ＤＣＳ　ＡＩ解決方案打造的瑞金病理模型。據介紹，該模型將於２月１８
日舉辦的「２０２５醫療人工智慧與精准診療發展論壇」上發布。
　
　　比亞迪智駕板塊亦見升幅，比亞迪（深：００２５９４）早盤收升５％，盤中曾見
３５９﹒６元，刷新歷史新高，比亞迪Ａ股年內漲幅超２６％。本周初比亞迪宣布「天神之眼」
高階智駕普及化，１０萬元級以上車型全系標配，１０萬級以下車型多數搭載，最便宜的智駕車
型僅需６﹒９８萬元。２月１２日，比亞迪海鷗智駕版車型正式上市，宣稱「７萬級高階智駕主
流代步車」，將搭載天神之眼Ｃ－高階智駕三目版，含２７項智駕功能。（ｒｙ）

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