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AH股新聞

14/02/2025 15:05

《Ａ股行情》ＡＩ題材持續活躍，滬指收升０﹒４％全周揚１﹒３％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》滬深股市今日反彈，滬綜指低開震盪向上，收升０﹒４３％，
報３３４６﹒７２點，創業板指領漲１﹒８％，深成指揚１﹒１６％。兩市全天成交額近
１﹒７２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１０４８億元或５﹒８％。
　
　　市場本周熱點持續圍繞ＡＩ應用展開，ＤｅｅｐＳｅｅｋ橫空出世，引全球關注，Ａ股
ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念連日大漲，今日亦收升３﹒３％。中美科技戰愈演愈烈，今日午後外電消
息指，國家主席習近平下周將與阿里巴巴（０９９８８）馬雲、騰訊（００７００）創始人、小
米（０１８１０）雷軍及宇樹科技創始人王興興等座談，料鼓勵這些企業在中美競賽的背景下，
積極拓展國內外業務。消息引爆港股應聲大漲。
　
　　美國總統特朗普連簽多項行政令，對中國及全球多國加徵關稅，惟威脅落到執行層面，諸多
反覆。譬如取消小額包裹免稅條款朝令夕改，市場雖有擔憂，但更多認為貿易紛爭仍有談判空間
。滬綜指全周升１﹒３％，連升兩周。
　
＊ＡＩ醫療股受捧，指數單日大漲１１％＊
　
　　今日ＡＩ醫療股最受捧，大漲１１％，安必平（滬：６８８３９３）、泓博醫藥
（深：３０１２３０）及嘉和美康（滬：６８８２４６）多股升停。華為將發布基於華為ＤＣＳ
　ＡＩ解決方案打造的瑞金病理模型。據介紹，該模型將於２月１８日舉辦的「２０２５醫療人
工智能與精準診療發展論壇」上發布。
　
　　另外，國內醫藥行業近期紛紛官宣接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ。嘉和美康稱，目前公司已經接入
ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型，正在進行基於專業領域內的訓練。華大基因（深：３００６７６）也
表示，目前的技術進步，如基於開源模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３及ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１的
技術優化，有助於進一步降低數據分析成本，提升整體基因檢測效能。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９３９﹒０１　　＋０﹒８７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３４６﹒７２　　＋０﹒４３　　　　６６７５﹒５５　　
　　深證成指　　１０７４９﹒４６　＋１﹒１６　　　１０４７４﹒５０　　
　　創業板指　　２２１５﹒３０　　＋１﹒８０　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０２２﹒４６　　＋０﹒５３　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６７﹒１４　　＋０﹒２３　　　　　２﹒９６　　　　
　　深證Ｂ指　　１２２４﹒３５　　＋０﹒７０　　　　　１﹒２８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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