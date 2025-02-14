《Ａ股行情》ＡＩ題材持續活躍，滬指收升０﹒４％全周揚１﹒３％

《經濟通通訊社１４日專訊》滬深股市今日反彈，滬綜指低開震盪向上，收升０﹒４３％，

報３３４６﹒７２點，創業板指領漲１﹒８％，深成指揚１﹒１６％。兩市全天成交額近

１﹒７２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１０４８億元或５﹒８％。



市場本周熱點持續圍繞ＡＩ應用展開，ＤｅｅｐＳｅｅｋ橫空出世，引全球關注，Ａ股

ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念連日大漲，今日亦收升３﹒３％。中美科技戰愈演愈烈，今日午後外電消

息指，國家主席習近平下周將與阿里巴巴（０９９８８）馬雲、騰訊（００７００）創始人、小

米（０１８１０）雷軍及宇樹科技創始人王興興等座談，料鼓勵這些企業在中美競賽的背景下，

積極拓展國內外業務。消息引爆港股應聲大漲。



美國總統特朗普連簽多項行政令，對中國及全球多國加徵關稅，惟威脅落到執行層面，諸多

反覆。譬如取消小額包裹免稅條款朝令夕改，市場雖有擔憂，但更多認為貿易紛爭仍有談判空間

。滬綜指全周升１﹒３％，連升兩周。



＊ＡＩ醫療股受捧，指數單日大漲１１％＊



今日ＡＩ醫療股最受捧，大漲１１％，安必平（滬：６８８３９３）、泓博醫藥

（深：３０１２３０）及嘉和美康（滬：６８８２４６）多股升停。華為將發布基於華為ＤＣＳ

ＡＩ解決方案打造的瑞金病理模型。據介紹，該模型將於２月１８日舉辦的「２０２５醫療人

工智能與精準診療發展論壇」上發布。



另外，國內醫藥行業近期紛紛官宣接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ。嘉和美康稱，目前公司已經接入

ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型，正在進行基於專業領域內的訓練。華大基因（深：３００６７６）也

表示，目前的技術進步，如基於開源模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３及ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１的

技術優化，有助於進一步降低數據分析成本，提升整體基因檢測效能。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９３９﹒０１ ＋０﹒８７

上證指數 ３３４６﹒７２ ＋０﹒４３ ６６７５﹒５５

深證成指 １０７４９﹒４６ ＋１﹒１６ １０４７４﹒５０

創業板指 ２２１５﹒３０ ＋１﹒８０

科創５０ １０２２﹒４６ ＋０﹒５３

Ｂ股指數 ２６７﹒１４ ＋０﹒２３ ２﹒９６

深證Ｂ指 １２２４﹒３５ ＋０﹒７０ １﹒２８

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