《Ａ股焦點》ＡＩ醫療概念逆市衝高，華為將發布ＡＩ病理模型

《經濟通通訊社１４日專訊》ＡＩ醫療概念逆市衝高，塞力醫療（滬：６０３７１６）、安

必平（滬：６８８３９３）、嘉和美康（滬：６８８２４６）、美年健康（深：００２０４４）

及貝瑞基因（深：０００７１０）漲停。



消息面上，華為數據儲存公眾號發布信息稱，將發布基於華為ＤＣＳ ＡＩ解決方案打造的

瑞金病理模型。據介紹，該模型將於２月１８日舉辦的「２０２５醫療人工智能與精準診療發展

論壇」上發布。（ｒｙ）

