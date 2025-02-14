《Ａ股焦點》ＡＩ醫療概念逆市衝高，華為將發布ＡＩ病理模型

《經濟通通訊社１４日專訊》ＡＩ醫療概念逆市衝高，塞力醫療（滬：６０３７１６）、安
必平（滬：６８８３９３）、嘉和美康（滬：６８８２４６）、美年健康（深：００２０４４）
及貝瑞基因（深：０００７１０）漲停。
消息面上，華為數據儲存公眾號發布信息稱，將發布基於華為ＤＣＳ ＡＩ解決方案打造的
瑞金病理模型。據介紹，該模型將於２月１８日舉辦的「２０２５醫療人工智能與精準診療發展
論壇」上發布。（ｒｙ）
【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票
14/02/2025 10:02
《經濟通通訊社１４日專訊》ＡＩ醫療概念逆市衝高，塞力醫療（滬：６０３７１６）、安
必平（滬：６８８３９３）、嘉和美康（滬：６８８２４６）、美年健康（深：００２０４４）
及貝瑞基因（深：０００７１０）漲停。
消息面上，華為數據儲存公眾號發布信息稱，將發布基於華為ＤＣＳ ＡＩ解決方案打造的
瑞金病理模型。據介紹，該模型將於２月１８日舉辦的「２０２５醫療人工智能與精準診療發展
論壇」上發布。（ｒｙ）
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