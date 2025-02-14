《Ａ股焦點》ＴｉｋＴｏｋ重新上架美應用商店，滬深抖音概念仍弱

《經濟通通訊社１４日專訊》短視頻應用ＴｉｋＴｏｋ在美國蘋果和谷歌應用程序商店重新

上架，因美國總統特朗普已將禁令推遲至４月５日，並向兩家公司保證他們不會因上架

ＴｉｋＴｏｋ而被罰款。惟滬深抖音概念股跌多升少，利歐股份（深：００２１３１）、易點天

下（深：３０１１７１）雙雙跌６﹒６％，而致尚科技（深：３０１４８６）、華揚聯眾

（滬：６０３８２５）及夢網科技（深：００２１２３）漲停封板。（ｒｙ）

