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AH股新聞

14/02/2025 11:08

《Ａ股焦點》李祝用將出任國壽集團總裁，國壽ＡＨ股向好

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國人壽集團空缺半年有餘的總裁一職，將迎來補位。據《財
新》報道，中央組織部今日在國壽集團幹部會議上宣布，原人保集團黨委委員、副總裁李祝用出
任國壽集團黨委副書記。待履行完相關公司治理程序和高管任職審批程序後，現年５１歲的李祝
用將出任國壽集團總裁。
　
　　中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）ＡＨ股均向好，Ａ股升０﹒４％，Ｈ股漲
３％。
　
　　業內人士向《財新》指出，由人保集團副總裁直接提拔至國壽集團總裁的情況還沒有過，過
去國壽集團幹部被任命到人保集團的情況更常見一些。從總資產規模來看，人保集團總資產不到
２萬億元人民幣，國壽集團總資產已達７﹒５萬億元人民幣。
　
　　熟悉人保集團的人士表示，公司體量差距在幹部提拔時也不是重要考量，從太平集團提拔到
國壽和人保的幹部也不少見。另外，國壽體量大、行業影響力大，但人保集團政治地位高，這兩
年發展也比較平穩。
　
　　在上個月召開的２０２５年工作會議上，國壽集團首次提出了極具抱負的「３３３戰略」。
對於李祝用到任後，如何配合董事長蔡希良實現戰略落地、如何應對低利率環境下壽險業普遍面
臨的利差損風險挑戰，大家將拭目以待。（ｃｔ）
　
　　

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