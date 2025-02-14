《ＡＩ熱潮》宇樹人形機器人爆紅，Ｇ１型號二手現貨炒上１２萬

《經濟通通訊社１４日專訊》宇樹科技Ｈ１人形機器人在央視春晚大跳秧歌舞和轉手絹後一

夜爆紅，宇樹科技乘勢在１２日於京東平台開售Ｈ１以及其「兄弟」Ｇ１人形機器人，售價分別

為６５萬元（人民幣．下同）及９﹒９萬元。雖然兩款機器人的銷售頁面迅速顯示「無貨╱

Ｓｏｌｄ ｏｕｔ」，但目前淘寶、閒魚等平台上已有宇樹Ｇ１機器人租賃服務，而且Ｇ１現貨

二手價已炒上約１２萬元。



據內媒《藍鯨新聞》報道，目前在淘寶、閒魚等平台上租用宇樹機器人的價格介乎７０００

元－１﹒５萬元不等。其中一名商家表示，一台Ｇ１一天租金是１萬元，附贈隨行的技術服務人

員。該商家又透露，目前較多人短期租賃，如果要長期使用還是推薦購買，「找我們訂購一台全

新的Ｇ１機器人價格是９﹒７萬元，３０到４５天拿貨。現貨二手的要加價２萬元左右，一台大

約１２萬元」。



該商家還稱，雖然１２萬的價格看似很高，但事實上人形機器人的價格近年已經大幅降低，

他們５年前與某機器人公司合作時，人形機器人售價高達千萬元，主要用於教育領域，而且採用

手柄控制，面向Ｂ端市場，幾乎沒有Ｃ端消費者購買。



報道指出，經向多位商家了解，市面上宇樹機器人目前僅有少量現貨，供不應求，就算直接

找宇樹訂購也沒有現貨，且交付周期較長，普遍需兩個月。



日前在京東開售的宇樹Ｈ１和Ｇ１機器人，相關銷售頁面就顯示，Ｈ１預計６０天可交貨，

Ｇ１預計４５天可交貨。



報道又引述機器人行業的從業者表示，雖然現時機器人市場火爆，但機器人的應用場景仍然

極其有限，宇樹Ｇ１機器人目前主要應用於展銷和商演等場景。（ｓｌ）

