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AH股新聞

14/02/2025 10:15

《ＡＩ熱潮》宇樹人形機器人爆紅，Ｇ１型號二手現貨炒上１２萬

　　《經濟通通訊社１４日專訊》宇樹科技Ｈ１人形機器人在央視春晚大跳秧歌舞和轉手絹後一
夜爆紅，宇樹科技乘勢在１２日於京東平台開售Ｈ１以及其「兄弟」Ｇ１人形機器人，售價分別
為６５萬元（人民幣．下同）及９﹒９萬元。雖然兩款機器人的銷售頁面迅速顯示「無貨╱
Ｓｏｌｄ　ｏｕｔ」，但目前淘寶、閒魚等平台上已有宇樹Ｇ１機器人租賃服務，而且Ｇ１現貨
二手價已炒上約１２萬元。
　
　　據內媒《藍鯨新聞》報道，目前在淘寶、閒魚等平台上租用宇樹機器人的價格介乎７０００
元－１﹒５萬元不等。其中一名商家表示，一台Ｇ１一天租金是１萬元，附贈隨行的技術服務人
員。該商家又透露，目前較多人短期租賃，如果要長期使用還是推薦購買，「找我們訂購一台全
新的Ｇ１機器人價格是９﹒７萬元，３０到４５天拿貨。現貨二手的要加價２萬元左右，一台大
約１２萬元」。
　
　　該商家還稱，雖然１２萬的價格看似很高，但事實上人形機器人的價格近年已經大幅降低，
他們５年前與某機器人公司合作時，人形機器人售價高達千萬元，主要用於教育領域，而且採用
手柄控制，面向Ｂ端市場，幾乎沒有Ｃ端消費者購買。
　
　　報道指出，經向多位商家了解，市面上宇樹機器人目前僅有少量現貨，供不應求，就算直接
找宇樹訂購也沒有現貨，且交付周期較長，普遍需兩個月。
　
　　日前在京東開售的宇樹Ｈ１和Ｇ１機器人，相關銷售頁面就顯示，Ｈ１預計６０天可交貨，
Ｇ１預計４５天可交貨。
　
　　報道又引述機器人行業的從業者表示，雖然現時機器人市場火爆，但機器人的應用場景仍然
極其有限，宇樹Ｇ１機器人目前主要應用於展銷和商演等場景。（ｓｌ）

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