《Ａ股焦點》長安汽車半日升２％，旗下電動車ＤＥＥＰＡＬ攻港

《經濟通通訊社１４日專訊》長安汽車（深：０００６２５）旗下電動車品牌ＤＥＥＰＡＬ
（深藍汽車）正式登陸香港市場，預計今年第二季進行首批交付，並計劃在未來三年於全球推出
９款新能源產品。
長安汽車今日平開後走高，半日收升１﹒７％，報１３﹒６８元人民幣。
長安汽車在港推出旗艦純電ＳＵＶ ＤＥＥＰＡＬ Ｓ０７，標準續航版意向價為
２４﹒８８８萬港元，長續航版意向價為２６﹒６８８萬港元。（ｓｌ）
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14/02/2025 11:57
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（深藍汽車）正式登陸香港市場，預計今年第二季進行首批交付，並計劃在未來三年於全球推出
９款新能源產品。
長安汽車今日平開後走高，半日收升１﹒７％，報１３﹒６８元人民幣。
長安汽車在港推出旗艦純電ＳＵＶ ＤＥＥＰＡＬ Ｓ０７，標準續航版意向價為
２４﹒８８８萬港元，長續航版意向價為２６﹒６８８萬港元。（ｓｌ）
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