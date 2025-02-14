【聚焦數據】內地１月新增貸款５﹒１３億大勝預期，創紀錄新高

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，１月份人民幣貸款增加５﹒１３萬億元（人民
幣．下同），大勝預期的４﹒５萬億元，創記錄新高。
分部門看，住戶貸款增加４４３８億元，其中，短期貸款減少４９７億元，中長期貸款增加
４９３５億元；企（事）業單位貸款增加４﹒７８萬億元，其中，短期貸款增加１﹒７４萬億元
，中長期貸款增加３﹒４６萬億元，票據融資減少５１４９億元；非銀行業金融機構貸款減少
２００８億元。
１月末，本外幣貸款餘額２６４﹒６萬億元，同比增長７％。１月末人民幣貸款餘額
２６０﹒７７萬億元，外幣貸款餘額５３４８億美元，同比下降１９﹒９％。１月份外幣貸款減
少７３億美元。
＊１月存款增加４﹒３２萬億元＊
１月份人民幣存款增加４﹒３２萬億元。其中，住戶存款增加５﹒５２萬億元，非金融企業
存款減少２０６０億元，財政性存款增加３３２４億元，非銀行業金融機構存款減少１﹒１１萬
億元。
１月末，本外幣存款餘額３１２﹒９５萬億元，同比增長５﹒９％。月末人民幣存款餘額
３０６﹒５５萬億元，同比增長５﹒８％。
１月末，外幣存款餘額８９２４億美元，同比增長７﹒９％。１月份外幣存款增加３９５億
美元。（ｃｔ）
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