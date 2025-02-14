【聚焦數據】內地１月末社融規模存量４１５﹒２萬億，同比增８％

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，２０２５年１月末社會融資規模存量為

４１５﹒２萬億元（人民幣．下同），同比增長８％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額

為２５７﹒７１萬億元，同比增長７﹒２％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為

１﹒２４萬億元，同比下降２９﹒４％；委託貸款餘額為１１﹒２８萬億元，同比增長０﹒４％

；信託貸款餘額為４﹒３６萬億元，同比增長９﹒７％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒６萬

億元，同比下降１４﹒６％；企業債券餘額為３２﹒６９萬億元，同比增長４﹒１％；政府債券

餘額為８１﹒７８萬億元，同比增長１６﹒７％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒７７萬億元

，同比增長２﹒６％。



從結構看，１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒１％

，同比低０﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％，同比低

０﹒２個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒７％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額佔比

１﹒１％，同比高０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低０﹒２個

百分點；企業債券餘額佔比７﹒９％，同比低０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比１９﹒７％，

同比高１﹒５個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點。

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