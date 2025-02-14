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AH股新聞

14/02/2025 17:47

《中國監管》外匯局：去年中國經常帳戶順差４２２０億美元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家外匯管理局公布２０２４年四季度及全年中國國際收支平
衡表初步數。２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１２９３３億元（人民幣．下同），其中，
貨物貿易順差１７８６６億元，服務貿易逆差３３８３億元，初次收入逆差１８８１億元，二次
收入順差３３１億元。資本和金融帳戶逆差１２９３３億元。
　
　　２０２４年，中國經常帳戶順差３０１１７億元，其中，貨物貿易順差５４８１２億元，服
務貿易逆差１６３４０億元，初次收入逆差９４１２億元，二次收入順差１０５７億元。資本和
金融帳戶逆差３１５４６億元。
　
＊去年第四季中國經常帳戶１８０７億美元＊
　
　　按美元計值，２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１８０７億美元，其中，貨物貿易順差
２４９６億美元，服務貿易逆差４７３億美元，初次收入逆差２６３億美元，二次收入順差４６
億美元。資本和金融帳戶逆差１８０７億美元。
　
　　按美元計值，２０２４年，中國經常帳戶順差４２２０億美元，其中，貨物貿易順差
７６７９億美元，服務貿易逆差２２８８億美元，初次收入逆差１３１９億美元，二次收入順差
１４８億美元。資本和金融帳戶逆差４４１６億美元。
　
　　按ＳＤＲ計值，２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１３６７億ＳＤＲ，其中，貨物貿易
順差１８８９億ＳＤＲ，服務貿易逆差３５８億ＳＤＲ，初次收入逆差１９９億ＳＤＲ，二次收
入順差３５億ＳＤＲ。資本和金融帳戶逆差１３６７億ＳＤＲ。
　
　　按ＳＤＲ計值，２０２４年，中國經常帳戶順差３１７６億ＳＤＲ，其中，貨物貿易順差
５７８２億ＳＤＲ，服務貿易逆差１７２４億ＳＤＲ，初次收入逆差９９５億ＳＤＲ，二次收入
順差１１１億ＳＤＲ。資本和金融帳戶逆差３３２２億ＳＤＲ。（ｓｌ）

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