《中國監管》外匯局：去年中國經常帳戶順差４２２０億美元

《經濟通通訊社１４日專訊》國家外匯管理局公布２０２４年四季度及全年中國國際收支平

衡表初步數。２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１２９３３億元（人民幣．下同），其中，

貨物貿易順差１７８６６億元，服務貿易逆差３３８３億元，初次收入逆差１８８１億元，二次

收入順差３３１億元。資本和金融帳戶逆差１２９３３億元。



２０２４年，中國經常帳戶順差３０１１７億元，其中，貨物貿易順差５４８１２億元，服

務貿易逆差１６３４０億元，初次收入逆差９４１２億元，二次收入順差１０５７億元。資本和

金融帳戶逆差３１５４６億元。



＊去年第四季中國經常帳戶１８０７億美元＊



按美元計值，２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１８０７億美元，其中，貨物貿易順差

２４９６億美元，服務貿易逆差４７３億美元，初次收入逆差２６３億美元，二次收入順差４６

億美元。資本和金融帳戶逆差１８０７億美元。



按美元計值，２０２４年，中國經常帳戶順差４２２０億美元，其中，貨物貿易順差

７６７９億美元，服務貿易逆差２２８８億美元，初次收入逆差１３１９億美元，二次收入順差

１４８億美元。資本和金融帳戶逆差４４１６億美元。



按ＳＤＲ計值，２０２４年四季度，中國經常帳戶順差１３６７億ＳＤＲ，其中，貨物貿易

順差１８８９億ＳＤＲ，服務貿易逆差３５８億ＳＤＲ，初次收入逆差１９９億ＳＤＲ，二次收

入順差３５億ＳＤＲ。資本和金融帳戶逆差１３６７億ＳＤＲ。



按ＳＤＲ計值，２０２４年，中國經常帳戶順差３１７６億ＳＤＲ，其中，貨物貿易順差

５７８２億ＳＤＲ，服務貿易逆差１７２４億ＳＤＲ，初次收入逆差９９５億ＳＤＲ，二次收入

順差１１１億ＳＤＲ。資本和金融帳戶逆差３３２２億ＳＤＲ。（ｓｌ）

