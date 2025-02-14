【聚焦數據】人行：去年末房地產貸款餘額降幅收窄至０﹒２％

《經濟通通訊社１４日專訊》據人民銀行統計，２０２４年四季度末，金融機構人民幣各項

貸款餘額２５５﹒６８萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒６％，全年人民幣貸款增加

１８﹒０９萬億元。期內，人民幣房地產貸款餘額５２﹒８萬億元，同比下降０﹒２％，增速比

上年末高０﹒８個百分點。



２０２４年四季度末，人民幣房地產開發貸款餘額１３﹒５６萬億元，同比增長３﹒２％，

增速比上年末高１﹒７個百分點，全年增加４１２５億元。個人住房貸款餘額３７﹒６８萬億元

，同比下降１﹒３％，增速比上年末高０﹒３個百分點。



２０２４年四季度末，本外幣企事業單位貸款餘額１７１﹒０１萬億元，同比增長８﹒９％

，全年增加１３﹒９６萬億元。分期限看，短期貸款及票據融資余額５７﹒８１萬億元，同比增

長７﹒３％，全年增加３﹒９２萬億元。中長期貸款余額１０９﹒７２萬億元，同比增長１０％

，全年增加９﹒９４萬億元。分用途看，固定資產貸款余額７２﹒４９萬億元，同比增長１０％

，全年增加６﹒５６萬億元。經營性貸款余額６９﹒３３萬億元，同比增長７﹒７％，全年增加

４﹒９６萬億元。



＊科技型企業獲貸款支持力度較大＊



２０２４年四季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業２６﹒２５萬家，獲貸率

５４６﹒９％，比去年同期高２﹒１個百分點。科技型中小企業本外幣貸款餘額３﹒２７萬億元

，同比增長２１﹒２％，增速比各項貸款高１４個百分點。獲得貸款支持的高新技術企業

２５﹒８１萬家，獲貸率為５５﹒７％，比去年同期高１﹒９個百分點。高新技術企業本外幣貸

款餘額１５﹒６３萬億元，同比增長７﹒５％，增速比各項貸款高０﹒３個百分點。



＊去年本外幣住戶貸款增２﹒７萬億＊



２０２４年四季度末，本外幣住戶貸款餘額８２﹒８４萬億元，同比增長３﹒４％，全年增

加２﹒７２萬億元。其中，經營性貸款餘額２４﹒１４萬億元，同比增長９％，全年增加

１﹒９８萬億元。不含個人住房貸款的消費性貸款余額２１﹒０１萬億元，同比增長６﹒２％，

全年增加１﹒２４萬億元。



２０２４年四季度末，本外幣工業中長期貸款餘額２４﹒５８萬億元，同比增長１２﹒６％

，增速比各項貸款高５﹒４個百分點，全年增加２﹒８萬億元。本外幣服務業中長期貸款余額

６７﹒５９萬億元，同比增長８﹒２％，增速比各項貸款高１個百分點，全年增加５﹒０３萬億

元。不含房地產業的服務業中長期貸款餘額同比增長８﹒５％；房地產業中長期貸款餘額同比增

長７﹒１％，增速比上年末高２﹒８個百分點。



２０２４年四季度末，本外幣基礎設施相關行業中長期貸款餘額４０﹒９２萬億元，同比增

長８﹒９％，增速比各項貸款高１﹒７個百分點，全年增加３﹒３９萬億元。（ｓｌ）

