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AH股新聞

14/02/2025 14:39

台中新光三越百貨氣爆增至４死３４傷，國台辦表達哀悼和慰問

　　《經濟通通訊社１４日專訊》台中新光三越百貨氣體爆炸增至４死３４傷，為台灣歷來最嚴
重百貨氣爆意外。台中市長盧秀燕下令涉事新光三越百貨無限期停業，直至調查結果出爐，又要
求新光三越方面即日起成立受害者服務窗口，每天對外說明處理進度。盧秀燕並宣布，即日起針
對全市所有３９家百貨、商場、大賣場展開公共安全稽查。
　
　　國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，對事故感到痛心，對不幸遇難的民眾表示哀悼，向遇難者家
屬及受傷人員表達誠摯慰問。
　
　　在今次氣爆中２死５傷的澳門一家七口，其中重傷的２歲女童仍在當地醫院深切治療部留醫
，院方指女童手術後生命徵象穩定，但因為腦部損傷嚴重，持續腫脹及缺氧缺血，未來一周是關
鍵期，暫不建議轉回澳門治療。該澳門家庭除２歲女童外仍有２人留院，另２人經治療後已出院
。陸委會透露，該澳門家庭的親屬預計今日抵達台中處理後續事宜，陸委會行政或醫療上都會盡
全力協助。
　
　　澳門旅遊危機協助小組昨晚已隨澳門紅十字會抵達台中，到醫院探望死者家屬和傷者，轉達
行政長官岑浩輝的深切慰問，並聽取訴求，以協調制定具體的支援方案，全力提供適切協助。
　
＊百貨改裝施工無申請許可，天然氣公司稱現場早已拆錶封管＊
　
　　另外，消防昨天初步了解後，認為氣爆起因是新光三越百貨１２樓裝潢拆除施工。台中都市
發展局證實，新光三越百貨１１和１２樓都正在改裝施工，但該局無收到施工申請。天然氣公司
欣中則強調，事發前三天（１０日）已應新光三越百貨方面的要求在涉事樓層拆除氣體錶及封塞
管線，氣爆發生後也已逐層樓檢測，確認天然氣管線外觀及封塞塞頭完整正常，現場無氣體洩漏
，亦無燃燒跡象。（ｓｌ）

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