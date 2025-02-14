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AH股新聞

14/02/2025 14:03

《中國要聞》最高檢：去年起訴電騙犯罪近８萬人，同比增逾五成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》最高人民檢察院公布２０２４年檢察工作成效。其中，在健全
服務推進國家安全體系和能力現代化機制方面，全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，全年批准逮捕
各類刑事犯罪嫌疑人７５萬餘人，提起公訴１６３萬餘人；不批捕３８萬餘人，不起訴４０萬餘
人。此外，最高檢會同最高人民法院、公安部制定依法打擊跨境電信網絡詐騙犯罪工作意見，起
訴電信網絡詐騙犯罪近８萬人，同比增加超５０％。
　
＊去年更加有力懲治以虛幣轉移資產等犯罪＊
　
　　在健全服務經濟社會高質量發展機制方面，協同有關部門制定司法解釋，完善懲治證券期貨
、洗錢、危害稅收徵管等刑事案件司法規範，更加有力懲治利用虛擬貨幣非法向境外轉移資產、
逃稅、騙取出口退稅等犯罪活動。完善各類經營主體平等保護機制，依法監督糾正利用刑事手段
干預經濟糾紛、違法查封扣押凍結財產特別是違規異地執法和趨利性執法司法問題。
　
　　另外，健全民事執行檢察監督機制，會同最高法、公安部、司法部健全虛假訴訟常態化懲治
和預防機制，完善部門協作聯動的綜合治理體系，督促依法糾正虛假訴訟６０００餘件，起訴虛
假訴訟犯罪８００餘人。完整準確執行干預司法「三個規定」，健全應錄盡錄、常態化甄別核查
、案件倒查、追查通報等全鏈條工作機制，通過倒查核查處理處分檢察人員２３６人，夯實監督
者更要接受監督的制度體系。（ｓｌ）

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