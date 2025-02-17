《駐京專電》最高法：針對創始人貶損性言論可認定侵犯企業名譽權

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》人民法院支持企業就侵權言論提出訴請，

認定針對企業創始人的貶損性言論構成對企業名譽權的侵害。最高人民法院發布６個企業名譽權

司法保護典型案例，案例涉及傳統產業、中介行業、科技企業、徵信機構等不同領域。



其中一起典型案例表明，人民法院充分關注企業創始人名譽與企業名譽的高度關聯，案情顯

示，某科技公司是國內科技行業知名企業，由王某創建並擔任法定代表人。李某某是自媒體從業

人員，註冊運營多個自媒體帳號。李某某在其運營的自媒體帳號中發布了多篇關於某科技公司及

其法定代表人王某的評論文章，其中包含針對某科技公司及王某的貶損性內容。某科技公司認為

李某某的行為侵害了其名譽權。某科技公司訴至法院，請求判令李某某刪除案涉文章、賠禮道歉

並賠償損失。



審理法院認為，結合案涉言論的前後具體情境、一般大眾的理解等，可以綜合判斷李某某發

布內容指向了某科技公司及其關聯企業。評價王某的言論均發布在評價某科技公司及其關聯企業

商業經營行為的語境中，系對企業經營行為的影射與提煉。王某與上述企業名譽高度關聯，當某

些針對王某的關乎商業經營的評價出現時，公眾一般會直接聯想到某科技公司。因此，某科技公

司可以就案涉言論，包括針對王某的言論主張權利。案涉言論具有明顯貶損意義、缺乏事實依據

，已構成對某科技公司名譽權的侵害。最終判決：李某某刪除案涉文章、賠禮道歉並賠償損失。

