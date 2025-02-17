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AH股新聞

17/02/2025 16:33

《中國要聞》緬甸已控制妙瓦底逾千名非法入境者，夥中泰識別身份

　　《經濟通通訊社１７日專訊》緬甸國家管理委員會新聞信息組１７日表示，緬、中、泰三國
高級官員抵達克倫邦妙瓦底電詐園區，組成聯合工作組打擊電詐、網賭違法犯罪行為，加快推進
遣返非法入境緬甸的外籍人員。緬方自開展嚴厲打擊妙瓦底電詐園區行動以來發現大量經鄰國非
法入境的外國人，１月３０日至２月１６日期間已審查控制１０３０名非法入境的外國人。
　
　　由緬、中、泰三國高級官員組成的聯合工作組正在對非法入境人員進行身份識別、詳細調查
，將加快推進遣返移交工作。日前，緬方已遣返部分非法入境人員，剩餘人員正根據法律相關規
定盡快移交遣返回原籍國。
　
　　據泰國媒體報道，中國公安部部長助理劉忠義１６日從泰國進入緬甸妙瓦底考察，了解及協
助電信詐騙受害者的安置及遣返安排。報道指，劉忠義此行主要是與緬甸內政部長會面，並前往
妙瓦底了解情況。中國政府將派遣包機到達府湄索接回中國公民，首批５００至６００名受害者
預計近日透過泰國送回中國。
　
　　報道提到，妙瓦底ＫＫ園區是電詐和人口販運活動的重災區，緬甸政府與當地武裝力量近期
在區內展開清剿行動，突襲多個目標建築，成功控制並甄別了約２０００名受害者，其中近半數
為中國公民。（ｅｗ）

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