《神州頭條》財經報章頭版摘要：「杭州六小龍」首個ＩＰＯ啟動

《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

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２月１６日出版的第４期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的

重要文章《健全全面從嚴治黨體系》。全黨必須永葆趕考的清醒和堅定，以健全全面從嚴治黨體

系為有效途徑，不斷把新時代黨的建設新的偉大工程推向前進。文章從５個方面對健全全面從嚴

治黨體系作出部署。



科技創新浪潮推動中國資產價值重估

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截至２月１４日收盤，比亞迪總市值定格在１０１３２億元。市值重返「萬億俱樂部」，比亞迪

不僅為春節後活躍的市場氛圍添上濃墨重彩的一筆，更為當下中國資產的價值重估增加新的注腳

。



護航民營企業發展 硬核舉措紛紛亮相

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廣東省設立民營經濟發展局、上海市發布優化營商環境８﹒０版行動方案、「杭州六小龍」成為

浙江省重要會議「座上賓」……近期，各地硬核舉措紛紛亮相，傳遞出支持民營企業高質量發展

的積極信號。





《上海證券報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

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２月１６日出版的第４期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的

重要文章《健全全面從嚴治黨體系》。全黨必須永葆趕考的清醒和堅定，以健全全面從嚴治黨體

系為有效途徑，不斷把新時代黨的建設新的偉大工程推向前進。文章從５個方面對健全全面從嚴

治黨體系作出部署。



股權劃轉增至五家機構 中央匯金將控股中國農再

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中國農業再保險股份有限公司（中國農再）２月１４日發布公告稱，公司控股股東財政部將其持

有的公司全部股份，約佔其已發行股份總數５５﹒９０％，無償劃轉給中央匯金投資有限責任公

司（中央匯金），目前公司正在準備監管批准程序。劃轉完成後，財政部將不再持有任何中國農

再股權，中央匯金將持有中國農再約５５﹒９０％股份，成為公司控股股東。



各地加大外資領域引資穩資力度

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法國萬尼科汽車零部件中國區總部「落戶」江蘇昆山，埃及企業艾吉隆「落戶」北京大興，奧地

利多貝瑪亞集團索道制造基地項目「落戶」山東日照……開年以來多個外資大項目落地，高水平

對外開放的政策持續發力，多地出台外資領域引資、穩資的相關措施，以更優、更好的營商環境

吸引外商投資。





《證券時報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

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２月１６日出版的第４期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的

重要文章《健全全面從嚴治黨體系》。全黨必須永葆趕考的清醒和堅定，以健全全面從嚴治黨體

系為有效途徑，不斷把新時代黨的建設新的偉大工程推向前進。文章從５個方面對健全全面從嚴

治黨體系作出部署。



「杭州六小龍」首個ＩＰＯ啟動

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２月１４日晚，群核科技正式向港交所遞交上市申請，衝刺「全球空間智能第一股」。這是「杭

州六小龍」中首家啟動上市進程的公司。近期，當深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）攪動大模型市

場格局時，也帶火了同城五家獨角獸企業－－宇樹科技、杭州游科互動科技、雲深處科技、強腦

科技、群核科技，它們被統稱為「杭州六小龍」。



財政部劃轉所持中國農再股權至中央匯金

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中國農業再保險股份有限公司（中國農再）近日發布公告指出，根據財政部通知，公司控股股東

財政部將其持有的中國農再全部股份，約占其已發行股份總數５５﹒９０％，無償劃轉給中央匯

金投資有限責任公司（中央匯金），目前公司正在準備監管批准程序。劃轉完成後，財政部將不

再持有任何中國農再股權，中央匯金將持有中國農再約５５﹒９０％股份，成為公司控股股東。

（ｅｗ）

