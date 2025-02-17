《鍾之日記》民企領袖猜猜猜，港股升升又跌跌

《鍾之日記》２月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



港股上周五（１４日）創逾四個月高後，今早繼續高開，國家主席習近平同國內多家民企、

科企高管開座談會，早段恒指逼近２３０００點水平，惟受累獲利了結，其後走勢反覆，最終掉

頭回落，恒生指數全日收報２２６１６，跌４點或不足０﹒１％，惟值得留意的是主板成交超過

４００２億元，續創去年１０月４日以來成交新高。



《新華社》發稿，習近平上午在京出席民營企業座談會，在聽取民營企業負責人代表發言後

，發表重要演說。國務院總理李強、副總理丁薛祥出席座談會，由政協主席王滬寧主持。新華社

並未交代哪些民營企業代表出席，新聞圖片中的企業負責人全背向鏡頭。而至下午５時，有關民

營企業座談會的詳細內容亦沒見官媒公布。



至於央視獨家放出的視頻畫面顯示，阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲、華為創辦人任正

非、小米（０１８１０）董事長雷軍、比亞迪（０１２１１）董事長王傳福、寧德時代

（深：３００７５０）董事長曾毓群、宇樹科技創始人王興興等出席會議。分析人士認為，會議

的召開釋放出積極訊號，不僅有助於鼓舞民企尤其科技企業家信心，也等於政府默認民企在科技

創新、科技競爭中的重要地位。



滬綜指全天窄幅震盪，收升０﹒２７％，報３３５５﹒８３點，深成指收升０﹒３９％，創

業板升０﹒５１％。滬深兩市成交１﹒９４萬億元人民幣，較上個交易日放量２２６５億元人民

幣或１３％。



外資亦因為ＡＩ技術看多Ａ股，高盛將ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００指數的未來１２個月

的目標價分別提升至８５點和４７００點，預計上行空間分別為１６％及１９％。高盛指，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｒ１以及其他中國人工智能模型的出現，因其全球競爭力和成本效益改變了

中國科技的敘事。增長前景的改善以及可能的信心提振，將會提升中國股票的公允價值１５％至

２０％，並可能帶來超過２０００億美元的投資組合資金流入。



＊騰訊捉緊ＤＳ機遇，盤中創近四年高＊



騰訊（００７００）乘上人工智能東風，股價一路向上。ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型大熱，騰

訊旗下微信灰?接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｒ１的ＡＩ搜索功能，中金發表報告指，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｒ１領先的推理能力結合微信巨大的流量入口，有望助力微信向超級ＡＩ

Ａｇｅｎｔ演進，未來騰訊系其他產品的「ＡＩ含量」也將進一步提升，釋放業績和估值空間。



該行認為，騰訊遊戲、視頻號、微信ＡＩ搜索、微信小店等高毛利率業務強勁增長、雲服務

盈利能力持續提升，成本控制原則繼續，中金看好公司盈利持續釋放的潛力。中金給予公司

２０２５年２０倍調整後市盈率，對應公司２０２５年目標價５７０元，維持「買入」評級。



同時，騰訊旗下騰訊雲也匯報接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ的新進展，騰訊雲ＡＩ代碼助手、騰訊

元器、騰訊樂享和騰訊地圖４款產品亦已組團接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ。騰訊元寶、ｉｍａ、騰訊

文檔、ＱＱ瀏覽器、ＱＱ音樂等多款騰訊產品，在接入混元大模型的同時，接入

ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１模型。



早前外電報道指，騰訊創始人馬化騰會參加民營企業座談會，但官方放出的圖片及視頻中均

未見其身影。騰訊盤中曾升至５１２元、創近四年高，全日收升約４％，報４９３﹒６元。



＊明日收市後公布業績，百度今日先回調＊



百度（０９８８８）今日收挫近７％。北京今舉行民營企業座談會，在央視新聞午間公布的

會議片段中，百度創辦人李彥宏沒見坐在第一排，也沒在視頻有正面鏡頭。



百度將於明日收市後公布年度業績，據彭博綜合券商預測，公司去年第四季度經調整純利

４６﹒１４億元（人民幣．下同），按年跌４１％；收入３３３﹒５億元，按年跌４﹒６％。市

場關注季內百度人工智能（ＡＩ）搜尋轉型及核心廣告收入變現能力進程。



此前百度亦宣布百度搜索和文心智能體平台將全面接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，以及文心大模型

最新的深度搜索功能。搜索用戶可免費使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ和文心大模型深度搜索功能，而文

心智能體平台的開發者將能隨時調用ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型創建，並調優智能體。國內率先公布

ＡＩ生成大模型的百度，其王牌產品搜索引擎接入競爭對手的大模型，被市場認為是其技術被對

手超越的象徵。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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