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AH股新聞

17/02/2025 10:31

《Ａ股焦點》重慶燃氣跌１％，亂收費故態復萌，監管要求立即整改

　　《經濟通通訊社１７日專訊》去年４月被投訴費用超收的重慶燃氣（滬：６００９１７），
最近又被發現屢勸不改，遭罰８１０萬元（人民幣．下同）。重慶燃氣今早低開低走，現跌
１﹒５４％，報５﹒７４元。
　
　　重慶市市場監督管理局１４日通報，２０２５年１月以來，有市民陸續反映重慶燃氣集團燃
氣收費異常。經查，２０２４年４月查處重慶燃氣集團多計多收燃氣費問題以來，該企業未深刻
汲取教訓，落實整改責任不到位，整改工作流於形式、推進不力。市場監管部門擬依法對其違法
行為給予從重處罰，責令重慶燃氣集團立即整改，擬處罰金共計８１０萬元。
　
　　重慶燃氣公告稱，針對通報的問題，公司已派駐整改督導專班，將認真汲取教訓，立即整改
，進一步優化抄表流程，充實服務力量，完善抄收管理；進一步加快智能化升級，提高抄表精準
度；實施網格化服務，加強與用戶的溝通，持續提升服務質量和水平；盡快全面完成整改工作，
切實維護廣大用戶的權益。同時，對相關責任人和責任部門進行嚴肅追責問責。
　
　　內媒去年４月報道指，重慶市區許多居民投訴，自２０２３年末更換新燃氣錶後，在使用量
未增加的情況下，燃氣公司結算的燃氣費用卻大增，一些月份的燃氣費甚至比以前高２－３倍。
當時重慶燃氣集團被責令退還多收的２８５﹒８５萬元人民幣燃氣費，至去年４月底完成退款；
時任重慶燃氣集團黨委書記、總經理車德臣則被免職。（ｊｑ）

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