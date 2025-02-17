《Ａ股焦點》萬達電影挫８％，王健林旗下公司擬減持不超３％股份

《經濟通通訊社１７日專訊》昨日（１６日）晚間，萬達電影（深：００２７３９）公告稱

，公司持股５％以上股東－－莘縣融智興業管理諮詢中心（有限合夥）（以下簡稱莘縣融智）以

自身資金需求為由，擬減持公司股份比例不超過３％。



這是莘縣融智首次大規模減持萬達電影的股份。天眼查顯示，莘縣融智的控股股東為大連萬

達集團股份有限公司，實控人為王健林。



萬達電影今早低開低走，現大跌８﹒１４％，報１２﹒１９元（人民幣．下同）。



＊預計套現金額８億元左右＊



公告顯示，莘縣融智計劃自公告披露之日起１５個交易日後的３個月內，通過集中競價及大

宗交易方式減持不超過６３３５﹒３４萬股萬達電影的股份，佔總股本比例不超過３％。如果按

上限減持，按目前市價估算，預計套現金額在８億元左右。



近期，王健林掌控的大連萬達商業管理集團股份有限公司，頻繁出售旗下資產。天眼查顯示

，２０２４年１２月至２０２５年１月，大連萬達商業管理集團股份有限公司出售了９家子公司

的控制權，受讓方均是坤華（天津）股權投資合夥企業（有限合夥）。



此前，王健林通過「脫手」萬達電影控制權，套現資金超過２０億元。２０２４年４月１５

日，萬達電影的控股股東北京萬達投資有限公司易主上海儒意投資管理有限公司，實控人變為柯

利明。（ｊｑ）

