《打擊貪腐》江蘇省人大原副主任劉捍東受賄逾２億，一審被判死緩

《經濟通通訊社１７日專訊》據《央視新聞》報道，今日，湖北省襄陽市中級人民法院一審

公開宣判江蘇省人大常委會原黨組成員、副主任劉捍東受賄、濫用職權、非法倒賣土地使用權一

案，對被告人劉捍東以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部

財產，以濫用職權罪判處有期徒刑五年，以非法倒賣土地使用權罪判處有期徒刑四年，並處罰金

六百萬元（人民幣．下同），決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人

全部財產；對劉捍東犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明：１９９９年至２０２３年，被告人劉捍東利用擔任江蘇省江浦縣委書記、縣長

，江蘇省南京市委常委、南京市浦口區委書記，江蘇省財政廳黨組書記、廳長兼省地方稅務局黨

組書記，江蘇省人大常委會黨組成員、副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在土地出讓、

企業經營、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，

共計折合２﹒４５億餘元。



２００１年至２０１７年，劉捍東在擔任江蘇省江浦縣委書記、縣長，江蘇省南京市委常委

、南京市浦口區委書記，江蘇省財政廳黨組書記、廳長兼省地方稅務局黨組書記等職務期間，在

土地使用權出讓、有償收回、免徵土地增值稅等過程中濫用職權，致使公共財產、國家和人民利

益遭受重大損失，情節特別嚴重。２００３年，劉捍東夥同他人以牟利為目的，違反土地管理法

規，非法倒賣土地使用權，使他人非法獲利５４１５﹒９萬元。



＊從鉗工到副省部級，卸任３個月後落馬＊



據公開履歷，劉捍東出生於１９５９年８月，安徽舒城人，中央黨校大學學歷。劉捍東的仕

途未離開過江蘇。早年在江浦縣（現南京市浦口區）通用機械廠當了兩年鉗工，後考上南京師範

學院，畢業後在江浦縣第二中學任教４年，而後轉崗縣委辦公室調研科秘書，自此進入仕途。



據此前報道，劉捍東２０２３年１月卸任江蘇省人大常委會副主任，卸任３個月後在同年４

月被查。他是中共二十大後江蘇首名落馬高官，去年２月被開除中共黨籍，隨後兩周後被依法以

涉嫌受賄罪、濫用職權罪對劉捍東正式逮捕，同年８月被公訴，相較３月被逮捕時增加了一條非

法倒賣土地使用權罪，這在落馬官員中並不多見。（ｊｑ）

