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AH股新聞

17/02/2025 17:58

《打擊貪腐》江蘇省人大原副主任劉捍東受賄逾２億，一審被判死緩

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《央視新聞》報道，今日，湖北省襄陽市中級人民法院一審
公開宣判江蘇省人大常委會原黨組成員、副主任劉捍東受賄、濫用職權、非法倒賣土地使用權一
案，對被告人劉捍東以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部
財產，以濫用職權罪判處有期徒刑五年，以非法倒賣土地使用權罪判處有期徒刑四年，並處罰金
六百萬元（人民幣．下同），決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人
全部財產；對劉捍東犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。
　
　　經審理查明：１９９９年至２０２３年，被告人劉捍東利用擔任江蘇省江浦縣委書記、縣長
，江蘇省南京市委常委、南京市浦口區委書記，江蘇省財政廳黨組書記、廳長兼省地方稅務局黨
組書記，江蘇省人大常委會黨組成員、副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在土地出讓、
企業經營、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，
共計折合２﹒４５億餘元。
　
　　２００１年至２０１７年，劉捍東在擔任江蘇省江浦縣委書記、縣長，江蘇省南京市委常委
、南京市浦口區委書記，江蘇省財政廳黨組書記、廳長兼省地方稅務局黨組書記等職務期間，在
土地使用權出讓、有償收回、免徵土地增值稅等過程中濫用職權，致使公共財產、國家和人民利
益遭受重大損失，情節特別嚴重。２００３年，劉捍東夥同他人以牟利為目的，違反土地管理法
規，非法倒賣土地使用權，使他人非法獲利５４１５﹒９萬元。
　
＊從鉗工到副省部級，卸任３個月後落馬＊
　
　　據公開履歷，劉捍東出生於１９５９年８月，安徽舒城人，中央黨校大學學歷。劉捍東的仕
途未離開過江蘇。早年在江浦縣（現南京市浦口區）通用機械廠當了兩年鉗工，後考上南京師範
學院，畢業後在江浦縣第二中學任教４年，而後轉崗縣委辦公室調研科秘書，自此進入仕途。
　
　　據此前報道，劉捍東２０２３年１月卸任江蘇省人大常委會副主任，卸任３個月後在同年４
月被查。他是中共二十大後江蘇首名落馬高官，去年２月被開除中共黨籍，隨後兩周後被依法以
涉嫌受賄罪、濫用職權罪對劉捍東正式逮捕，同年８月被公訴，相較３月被逮捕時增加了一條非
法倒賣土地使用權罪，這在落馬官員中並不多見。（ｊｑ）

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