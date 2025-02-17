【新股上市】「杭州六小龍」群核科技申請在港上市

《經濟通通訊社１７日專訊》近日隨著遊戲科學、ＤｅｅｐＳｅｅｋ和宇樹科技等推出產品

引爆市場，杭州六間新崛起的科技公司－－「杭州六小龍」亦走入資本市場。最新消息，２月

１４日晚間，「杭州六小龍」之一的杭州群核信息技術有限公司的控股公司Ｍａｎｙｃｏｒｅ

Ｔｅｃｈ Ｉｎｃ（簡稱群核科技）正式向港交所遞交上市申請，衝刺「全球空間智能第一股」

，摩根大通、建銀國際為聯席保薦人。在去年７月，已有報道指群核科技將在香港ＩＰＯ，擬集

資最多２億美元（約１５﹒６億港元）。



＊衝刺「全球空間智能第一股」＊



群核科技２０１１年創立，不同於遊戲、大模型和機器人，群核科技的產品聚焦於較為陌生

的空間智能領域。空間智能是指機器在三維空間中的感知、理解和交互能力。有業內人士指出，

空間智能最近正在引領ＡＩ發展，如果說通用人工智能是讓機器理解人類的語言和情感的話，空

間智能則是讓機器可以在物理空間與人類進行深度互動。



ＳｐａｔｉａｌＶｅｒｓｅ正是群核科技打造出的面向室內環境ＡＩ開發的下一代空間智能

解決方案。招股書介紹，ＳｐａｔｉａｌＶｅｒｓｅ能夠使開發者在虛擬環境中訓練ＡＩ生成內

容（ＡＩＧＣ）模型，並增強智能機器人、ＡＲ╱ＶＲ系統及具身人工智能的認知能力。依托強

大的３Ｄ設計數據集、渲染引擎和空間編輯工具，群核科技構建出高度逼真且物理正確的合成虛

擬數據集，模仿真實世界物理特性和空間關係，使智能機器人等在虛擬空間就能實現在各種現實

空間中的訓練效果。



群核科技表示，該技術架起數字仿真與物理現實之間的橋梁，加速了人工智能開發，同時也

為用戶降低現實世界的測試成本。多年來，群核科技不斷拓寬產品種類，涵蓋廣泛的設計及可視

化解決方案，既適用於住宅、辦公樓、零售店和商業項目等現實空間，也適用於具身人工智能訓

練和電子商務產品展示等虛擬環境。



目前，該公司旗下產品包含空間設計軟件酷家樂、海外版產品Ｃｏｏｈｏｍ，以及面向室內

環境ＡＩ開發的下一代空間智能解決方案－－群核空間智能平台ＳｐａｔｉａｌＶｅｒｓｅ。



＊近年營收持續穩健增長，虧損逐步收窄＊



在整體業績表現上，群核科技的營收連年穩步增長。２０２２年和２０２３年，群核科技分

別實現營業收入６﹒０１億元（人民幣．下同）、６﹒６４億元；２０２４年前９個月，群核科

技實現營收５﹒５３億元，同比增長１３﹒８％。２０２２年、２０２３年以及２０２４年前９

個月，群核科技的毛利率分別為７２﹒７％、７６﹒８％以及８０﹒４％。



同時，公司虧損也在逐步收窄。２０２２年和２０２３年，群核科技經調整淨虧損分別為

３﹒３８億元、２﹒４２億元；２０２４年前９個月，群核科技淨虧損為９３６１萬元，同比收

窄５２﹒８％。



＊將成為「杭州六小龍」首股＊



群核科技若其成功在香港上市，將成為「六小龍」中，首個首次公開招股的公司。



據招股書，群核科技從成立以來已進行１１輪融資，投資機構包括：ＩＤＧ資本、紀源資本

、順為資本、雲啟資本、經緯創投、線性資本、Ｈｅａｒｓｔ、Ｐａｖｉｌｌｉｏｎ、高瓴創投

、Ｃｏａｔｕｅ等。



群核科技的三位創始人黃曉煌、陳航、朱皓，畢業於浙大、清華、美國ＵＩＵＣ等高校，在

計算機科學領域深耕多年，之後又在英偉達、微軟、亞馬遜等全球知名公司就職。



ＩＰＯ前，黃曉煌通過Ｗｉｎｔｅｒｍａｔｃｈ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｌｉｍｉｔｅｄ持股為１５﹒４６％，陳航通過Ｉｎｅｆｆａｂｌｅ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ持股為１１﹒０４％，朱皓通過

Ｐｅｅｋａｂｏｏ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ持股為４﹒２２％。



近期，初創公司深度求索發布低成本大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ，獲全球用戶熱捧；宇樹科技

出產的人形機器人現身央視春晚「扭秧歌」。這兩間公司與推出《黑神話：悟空》的「遊戲科學

」、四足機器人領域繞不開的「雲深處科技」、國內腦機介面頭部企業「強腦科技」、以及具備

全球最大的可交互三維資料能力的「群核科技」，並稱「杭州六小龍」。（ｃｔ）

