《神州金融》中央匯金控股三大ＡＭＣ，落實機構改革方案

《經濟通通訊社１７日專訊》中國信達（０１３５９）、長城資產和東方資產三家公司２月

１４日傍晚相繼發布公告，表示控股股東財政部擬分別將其直接持有的股份無償劃轉至中央匯金

投資有限責任公司。無償劃轉完成後，財政部將不再直接持有三家ＡＭＣ（金融資產管理公司）

的股份，中央匯金將取代財政部成為其直接控股股東。



據《財新》引述業內資深人士稱，財政部將持有的三大ＡＭＣ的股權劃轉至中央匯金，屬於

金融體制改革的一部分，與２０２３年那一輪機構改革方案一脈相承，主要還是解決監管部門過

去在ＡＭＣ監管上既當裁判員又當運動員的問題。



股權劃轉完成後，財政部會繼續承擔對金融機構包括ＡＭＣ的一些管理職能，如財務核算、

國有資產管理等；金監局負責ＡＭＣ相關業務的監管；中央匯金是持股平台，同時管人事，這大

致是未來ＡＭＣ的管理框架。



股權劃轉完成後，信達資產的前五大股東將變為：中央匯金持股５８％、全國社保基金持股

１２﹒８１％、Ｏｖｅｒｓｅａ Ｌｕｃｋｙ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ持股５％、

ＤＢＳ Ｂａｎｋ持股 ２﹒０１％；

東方資產的股東結構將為：中央匯金持股７１﹒５５％、全國社保基金持股１６﹒３９％、

中國電信集團持股５﹒６４％、國新資本持股４﹒４０％、上海電氣集團持股２﹒０２％；

長城資產的股東結構變為：中央匯金持股 ７３﹒５３％、全國社保基金持股１８﹒９７％

、中國財產再保險持股３﹒６４％、中國大地財產保險持股２﹒８６％、中國人壽保險（集團）

持股１﹒０％。（ｃｔ）

