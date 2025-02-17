《Ａ股行情》１月金融數據好轉，滬綜指高開０﹒２６％

《經濟通通訊社１７日專訊》內地１月新增人民幣貸款５﹒１３萬億元（人民幣．下同），

創有數據以來同期最高。１月社會融資規模增量為７﹒０６萬億元，按年多５８３３億元，創同

月新高。人行行長潘功勝表示，隨著經濟運行向好、地方政府債務和房地產市場風險下降，中國

的物價上漲和消費者需求可以更加強勁。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒２６％，報

３３５５﹒４２點，深成指高開０﹒６７％，創業板指高開１﹒２８％。



潘功勝還強調，穩定的人民幣匯率是全球金融和經濟穩定的關鍵，政府將繼續讓市場在匯率

形成方面發揮決定性作用。中國將採取積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化逆周期政策

調節。



人行今日進行１９０５億元７天期逆回購，公開市場有２２９０億元逆回購到期，即今日淨

回籠３８５億元。



另外，財政部將所持長城資產、東方資產、中國信達和中國證券金融股權劃轉至中央匯金。

中信證券稱，隨著股權劃轉的完成，中央匯金旗下具有重要影響力的證券公司升至８家，匯金系

券商的股權調整有望推動證券行業新一輪併購。券商股盤初飄紅。分析師指，劃轉完成後，中央

匯金實現ＡＭＣ業務集中，提升國有資本配置效率。



中美科技競賽背景下，有消息指本周國家主席習近平料將會晤包括馬雲在內的多家科企高管

，此舉高調展現中央對民營企業的支持，或將成為中國股市續漲的下一個催化劑。此外，「杭州

六小龍」之一的群核科技正式向港交所遞交上市申請，衝刺「全球空間智能第一股」。（ｒｙ）

