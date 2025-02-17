《Ａ股行情》滬指半日升０﹒０６％，影視股回吐，ＡＩ板塊續強勢

《經濟通通訊社１７日專訊》滬深股市早盤震盪收升，滬指半日微升０﹒０６％，深成指升

０﹒４１％，創業板升０﹒６１％。兩市上午成交１２７７０億元（人民幣．下同），較上個交

易日同時段成交放量２３５３億元或２３％。



早間ＡＩ板塊持續爆發，ＡＩ醫療升超６﹒６％，安必平（滬：６８８３９３）、美年健康

（深：００２０４４）、貝瑞基因（深：０００７１０）等多股漲停。ＤｅｅｐＳｅｅｋ熱度不

減，微信正式灰度測試接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｒ１模型，在微信聊天界面頂部進入搜索欄，頁

面會出現「ＡＩ搜索」入口，點擊後出現輸入框，並有快速問答、深度思考兩個選項可選。騰訊

（００７００）方面回應稱，旗下多個產品正在探索接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ。騰訊概念半日漲

２﹒７％，世紀恆通（深：３０１４２８）及宏景科技（深：３０１３９６）等升２０％封板。



關注市場另一熱點《哪吒２》，近日在美國、澳洲、加拿大等海外市場上映，更殺入北美周

末票房榜前五。截至今日上午，《哪吒２》累計票房（含預售及海外票房）已超１２０億元人民

幣。不過，滬深影視股明顯回吐，板塊指數跌逾２％，橫店影視（滬：６０３１０３）跌

９﹒７％，華策影視（深：３００１３３）跌９﹒４％，光線傳媒（深：３００２５１）上午跌

７﹒９％。（ｒｙ）

