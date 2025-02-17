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AH股新聞

17/02/2025 15:05

《Ａ股行情》滬指收升０﹒２７％，中央挺民企，兩市成交近２萬億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國國家主席習近平今日上午在北京出席民營企業座談會，並
發表重要講話。阿里巴巴馬雲、華為任正非、小米雷軍等企業高管出席會議。分析人士認為，會
議的召開釋放出積極信號，不僅有助於鼓舞民企尤其科技企業家信心，也等於政府默認民企在科
技創新、科技競爭中的重要地位。
　
　　滬綜指窄幅震盪收高，升０﹒２７％，報３３５５﹒８３點，深成指收升０﹒３９％，創業
板升０﹒５１％。滬深兩市全天成交１﹒９４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量
２２６５億元或１３％。
　
　　央視視頻畫面顯示，智能機器人製造商－－宇樹科技創始人王興興出在座談會上發言，人形
機器人概念午後衝高，奮達科技（深：００２６８１）、捷昌驅動（滬：６０３５８３）等升停
。比亞迪（深：００２５９４）董事長兼總裁王傳福、寧德時代（深：３００７５０）董事長曾
毓群也出席座談會，惟兩公司股價下調，分別收跌２﹒１％及０﹒１％。
　
　　《彭博》發現，ＤｅｅｐＳｅｅｋ在ＡＩ領域的突破已推動中國股市市值增加超過１萬億美
元，本周開局漲幅明顯收窄，ＡＩ醫療漲５﹒９％，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念僅升１％。泓博醫藥
（深：３０１２３０）、安必平（滬：６８８３９３）、美年健康（深：００２０４４）紛紛升
停。
　
　　外資看多Ａ股，高盛上調中國股市目標，ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００指數的未來１２個
月的目標價分別提升至８５點和４７００點，預計上行空間分別為１６％及１９％。高盛指，
ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｒ１以及其他中國人工智能模型的出現，因其全球競爭力和成本效益改變了
中國科技的敘事。增長前景的改善以及可能的信心提振，將會提升中國股票的公允價值１５％至
２０％，並可能帶來超過２０００億美元的投資組合資金流入。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９４７﹒４０　　＋０﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３５５﹒８３　　＋０﹒２７　　　　７５０１﹒１３　　
　　深證成指　　１０７９１﹒０６　＋０﹒３９　　　１１９１３﹒６０　　
　　創業板指　　２２２６﹒６２　　＋０﹒５１　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０３７﹒３１　　＋１﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６５﹒８６　　－０﹒４８　　　　　３﹒３０　　　　
　　深證Ｂ指　　１２２５﹒３９　　＋０﹒０８　　　　　１﹒０２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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