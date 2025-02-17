《Ａ股行情》滬指收升０﹒２７％，中央挺民企，兩市成交近２萬億

《經濟通通訊社１７日專訊》中國國家主席習近平今日上午在北京出席民營企業座談會，並

發表重要講話。阿里巴巴馬雲、華為任正非、小米雷軍等企業高管出席會議。分析人士認為，會

議的召開釋放出積極信號，不僅有助於鼓舞民企尤其科技企業家信心，也等於政府默認民企在科

技創新、科技競爭中的重要地位。



滬綜指窄幅震盪收高，升０﹒２７％，報３３５５﹒８３點，深成指收升０﹒３９％，創業

板升０﹒５１％。滬深兩市全天成交１﹒９４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量

２２６５億元或１３％。



央視視頻畫面顯示，智能機器人製造商－－宇樹科技創始人王興興出在座談會上發言，人形

機器人概念午後衝高，奮達科技（深：００２６８１）、捷昌驅動（滬：６０３５８３）等升停

。比亞迪（深：００２５９４）董事長兼總裁王傳福、寧德時代（深：３００７５０）董事長曾

毓群也出席座談會，惟兩公司股價下調，分別收跌２﹒１％及０﹒１％。



《彭博》發現，ＤｅｅｐＳｅｅｋ在ＡＩ領域的突破已推動中國股市市值增加超過１萬億美

元，本周開局漲幅明顯收窄，ＡＩ醫療漲５﹒９％，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念僅升１％。泓博醫藥

（深：３０１２３０）、安必平（滬：６８８３９３）、美年健康（深：００２０４４）紛紛升

停。



外資看多Ａ股，高盛上調中國股市目標，ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００指數的未來１２個

月的目標價分別提升至８５點和４７００點，預計上行空間分別為１６％及１９％。高盛指，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｒ１以及其他中國人工智能模型的出現，因其全球競爭力和成本效益改變了

中國科技的敘事。增長前景的改善以及可能的信心提振，將會提升中國股票的公允價值１５％至

２０％，並可能帶來超過２０００億美元的投資組合資金流入。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９４７﹒４０ ＋０﹒２１

上證指數 ３３５５﹒８３ ＋０﹒２７ ７５０１﹒１３

深證成指 １０７９１﹒０６ ＋０﹒３９ １１９１３﹒６０

創業板指 ２２２６﹒６２ ＋０﹒５１

科創５０ １０３７﹒３１ ＋１﹒４５

Ｂ股指數 ２６５﹒８６ －０﹒４８ ３﹒３０

深證Ｂ指 １２２５﹒３９ ＋０﹒０８ １﹒０２

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