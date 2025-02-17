《海納智見－荀玉根》ＡＩ浪潮下布局甚麼方向？

《海納智見》春節後Ａ股市場明顯活躍，投資者期待的春季行情或已徐徐展開。春季行情中

ＡＩ相關的科技板塊已有亮眼表現，海通策略團隊特聯合ＴＭＴ、機械研究團隊，展望春季行情

中科技領域如何布局。



電子：國產算力重回軌道，ＤｅｅｐＳｅｅｋ加速端側全面推進。ＤｅｅｐＳｅｅｋ帶來的

深遠影響主要體現在兩個維度：１）同樣訓練效果下ＤｅｅｐＳｅｅｋ提供的低成本方案將為業

界提供新的訓練思路，同時國內雲廠商也會將注意力轉移到國產算力卡的潛能開發；２）雲端推

理對算力卡的需求與本地算存持續加碼以支援大模型將成為中長期的產業趨勢。硬體端有望從五

個面向深度受益：１）國產算力供應鏈；２）應用端－ＡＩ手機；３）應用端－ＡＩ ＰＣ；

４）應用端－ＡＩｏＴ；５）應用端－汽車智能化。



計算機：國產大模型勇攀高峰，ＡＩ應用爆發將至。ＤｅｅｐＳｅｅｋ、Ｋｉｍｉ、阿裏巴

巴等模型的性能強勁證明了即使沒有海外強大的“算力優勢”，中國的大模型依然可以依靠採用

創新模型架構與先進演算法策略逐漸追上乃至超越海外ＡＩ模型的優勢地位。我們認為，在國產

大模型不斷勇攀高峰的背景下，中國的ＡＩ應用有望２０２５年迎來真正的爆發，建議關注ＡＩ

應用和ＡＩ算力方向。



通信：雲廠投資堅定增長，ＡＩ進入基建與應用共振。全球ＡＩ資本開支的大力將繼續為行

業帶來核心增長動力，同時ＡＩ應用迎來產業奇點和重要發展機遇，隨著大模型的技術突破及成

本優化等，ＡＩ應用成長空間廣闊。因此，我們建議持續關注：應用方向－－１、ＡＩ終端；２

、ＡＩ ＡＳＩＣ；３、ＩＤＣ。算力設施投資方向－－１、光器件＆光晶片；２、高速銅纜；

３、網路設備＆晶片；４、ＰＣＢ；５、光纖光纜；６、運營商。



傳媒：國內大模型進步顯著，有望推動ＡＩ應用加速爆發。我們認為，生成式ＡＩ技術作為

生產力工具，未來將大幅降低遊戲、視頻等內容領域的使用者創作門檻，優化生產流程，推動重

塑內容創作生態。目前海外ＡＩ應用陸續爆發，已經驗證了ＡＩ應用的大產業趨勢，未來隨著國

產模型的突破進步以及使用者資料的持續兌現，有望加速推動ＡＩ應用的落地和商業化機會，帶

動傳媒公司估值提升和業績向上。建議關注：１）ＡＩ＋玩具；２）ＡＩ＋ＩＰ娛樂；３）ＡＩ

＋電商；４）ＡＩ＋營銷；５）遊戲板塊；６）影視；７）出版。



機器人：國產大模型勇攀高峰，ＡＩ應用爆發。人形機器人領域的技術突破和市場關注度持

續升溫，尤其是在ＡＩ大模型與機器人硬件深度融合的背景下，人形機器人正從實驗室走向商業

化應用。我們認為，２０２５年是人形機器人量產元年。產業鏈布局：我們認為更需關注核心環

節：１ＡＩ大模型與演算法；２硬件與執行器；３系統集成與場景落地。



風險提示：國內政策落地進度不及預期，ＡＩ技術發展不及預期，ＡＩ商業落地不及預期，行業

競爭加劇。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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