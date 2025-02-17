  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

17/02/2025 09:56

《Ａ股焦點》信達證券彈８％，控股股東將變更為中央匯金

　　《經濟通通訊社１７日專訊》財政部擬將所持長城資產、東方資產、信達證券
（滬：６０１０５９）和中國證券金融股權劃轉至中央匯金。中信證券稱，隨著股權劃轉的完成
，中央匯金旗下具有重要影響力的證券公司升至８家，匯金系券商的股權調整有望推動證券行業
新一輪併購。
　
　　信達證券現價漲超８％，東興證券（滬：６０１１９８）升４﹒７％，申萬宏源
（深：０００１６６）升２﹒５％，中國銀河（滬：６０１８８１）升２﹒４％，中金公司
（滬：６０１９９５）、中信建投（滬：６０１０６６）、東方財富（深：３０００５９）及光
大證券（滬：６０１７８８）跟漲。
　
　　中信證券報告指出，本次股權劃轉是對於２０２３年３月印發的《黨和國家機構改革方案》
的進一步落實；本次劃轉後中央匯金旗下具備重要影響力的證券公司增至８家，分別為中國銀河
、中金公司、申萬宏源、信達證券、東興證券、長城國瑞證券、中信建投和光大證券。後續關注
證券行業同一實控人下行政化與市場化併購主線；劃轉完成後，中央匯金實現ＡＭＣ業務集中，
提升國有資本配置效率。作為國有金融資本受托管理機構，匯金分別持有中國信達、東方資產與
長城資產５８﹒００％、７１﹒５５％、和７３﹒５３％的股。（ｒｙ）

【你點睇？】你認為政府是否需要對網約車平台進行更嚴格的規管，以保障的士業界的利益嗎？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處