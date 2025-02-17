《Ａ股焦點》信達證券彈８％，控股股東將變更為中央匯金

《經濟通通訊社１７日專訊》財政部擬將所持長城資產、東方資產、信達證券

（滬：６０１０５９）和中國證券金融股權劃轉至中央匯金。中信證券稱，隨著股權劃轉的完成

，中央匯金旗下具有重要影響力的證券公司升至８家，匯金系券商的股權調整有望推動證券行業

新一輪併購。



信達證券現價漲超８％，東興證券（滬：６０１１９８）升４﹒７％，申萬宏源

（深：０００１６６）升２﹒５％，中國銀河（滬：６０１８８１）升２﹒４％，中金公司

（滬：６０１９９５）、中信建投（滬：６０１０６６）、東方財富（深：３０００５９）及光

大證券（滬：６０１７８８）跟漲。



中信證券報告指出，本次股權劃轉是對於２０２３年３月印發的《黨和國家機構改革方案》

的進一步落實；本次劃轉後中央匯金旗下具備重要影響力的證券公司增至８家，分別為中國銀河

、中金公司、申萬宏源、信達證券、東興證券、長城國瑞證券、中信建投和光大證券。後續關注

證券行業同一實控人下行政化與市場化併購主線；劃轉完成後，中央匯金實現ＡＭＣ業務集中，

提升國有資本配置效率。作為國有金融資本受托管理機構，匯金分別持有中國信達、東方資產與

長城資產５８﹒００％、７１﹒５５％、和７３﹒５３％的股。（ｒｙ）

